Из-за газового конфликта ситуация в Восточной Европе близка к критической

В Молдове запасов голубого топлива хватит лишь на двое суток, в Румынии уже объявили чрезвычайное положение, а в Венгрии закрыли школы и детские сады. Рождество без газа встретили в полутора десятках стран Старого света.

Погоду в большом европейском доме сейчас логичнее прогнозировать не метеорологам, а, пожалуй, политологам. Впрочем, климат в Старом Свете не радует не только с дипломатических, но и с природных позиций. Арктический фронт и ближайшей ночью, к примеру, в курортной Болгарии до минус 10.

О, казалось бы, внешнем, российско-украинском недопонимании – говорят теперь уже как о внутреннегосударственных проблемах на разных языках и на всех уровнях. 15 стран – от Венгрии до Турции – уже со вчерашнего дня не получают транзитное топливо из России. Четвертый экспортный газопровод Украина перекрывает аккурат на Рождество.

В Румынии уже объявили чрезвычайное положение – будут пытаться сэкономить хотя бы 7-8% потребляемого газа в сутки. В Болгарии ситуация еще хуже – не открылись десятки школ и детских садов. Центральная и Восточная Европа вообще как на военном положении – в Венгрии собираются останавливать завод по переработке молока, а Сербия и вовсе – накануне подсчитывала часы, на которые хватит запасов газа. Вместе с тем, Россия еще с первого дня 2009-го существенно увеличивает транзит газа в Европу через нашу страну.

Резервы для увеличения объема транзита голубого топлива у Белтрансгаза есть, очевидно, есть и перспективы для урегулирования конфликта, который в ЕС уже назвали политическим кризисом. Ведь несмотря на то, что встреча в Брюсселе по разным версиям то ли переносилась, то ли отменялась вовсе, в Бельгию и глава "Газпрома", и руководитель "Нафтогаза" прилетели на одном самолете.