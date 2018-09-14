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Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ

14 сентября 2018 18:50
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Новости Беларуси. Сотрудники представительства ООН и иностранных посольств, работающих в Беларуси, посетили Полесский радиационно-экологический заповедник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ-1

Опыт нашей страны в деле реабилитации загрязненных территорий уникален, что позволяет Беларуси выступать экспертом на международной арене. При этом иностранные партнеры едут не только за опытом, но и сами готовы участвовать в чернобыльских проектах. Подробности в материале корреспондента Александра Добрияна.

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ-4

Александр Добриян, СТВ:
КПП «Бабчин» – настоящий рубеж жизни. Мощность дозы уже здесь выше нормы. Но там, в глубине заповедника, она достигает и вовсе нереальных значений в десятки микрозиверт в час. Даже кратковременное нахождение на такой территории несет реальную угрозу жизни. Для того, чтобы понимать всю глубину чернобыльской трагедии, необходимо хотя бы однажды побывать здесь.

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ-7

Посол Японии в Республике Беларусь Хироки Токунага говорит: давно собирался посетить заповедник.

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ-10

Ежегодно сюда за знаниями и опытом приезжают десятки его соотечественников: от простых школьников из округа Фокусима до ведущих ученых страны.

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ-13

Хироки Токунага, посол Японии в Республике Беларусь:
Мы считаем, что опыт Беларуси очень высокого уровня. И мы считаем, что опыт Беларуси очень полезен для нас.

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ-16

Эта школа всего в нескольких километрах от границы заповедника. Японские дети здесь также бывают регулярно.

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ-19

Ведь здесь каждый школьник правила радиационной безопасности знает не хуже правил дорожного движения. Здесь это обычная часть жизни.

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ-22

Инна Черкас, учащаяся Стреличевской средней школы:
Принимать витамины, также продукты, богатые пектином, калием, кальцием. Таким образом можно снизить поступление радионуклидов.

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ-25

С этими знаниями школу закончили уже сотни воспитанников. Сегодня они живут и трудятся на своей малой родине.

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ-28

Благо, достойная работа в Хойникском районе, который после аварии уже списывали со счетов, сегодня есть.

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ-31

Одно из крупнейших предприятий – местный сырзавод. Львиная часть его продукции уходит на экспорт и приносит в регион миллионы долларов ежегодно.

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ-34

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный резидент-координатор представительства ООН в Беларуси:
Уже 32 года сотрудничество с международным пространством происходит очень тесно. Мы считаем, что очень на высоком уровне происходит проверка.

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ-37

В ближайшее время в Беларуси начнется реализация очередного проекта ООН: в развитие малого и среднего бизнеса международные доноры планируют инвестировать порядка 7 миллионов евро. После посещения Хойникского района особое внимание инвесторы пообещали обратить на районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Добриян # Хироки Токунага # Инна Черкас # Иоанна Казана-Вишневецкий # Фотофакт

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