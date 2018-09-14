Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники представительства ООН и иностранных посольств, работающих в Беларуси, посетили Полесский радиационно-экологический заповедник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опыт нашей страны в деле реабилитации загрязненных территорий уникален, что позволяет Беларуси выступать экспертом на международной арене. При этом иностранные партнеры едут не только за опытом, но и сами готовы участвовать в чернобыльских проектах. Подробности в материале корреспондента Александра Добрияна.

Александр Добриян, СТВ:

КПП «Бабчин» – настоящий рубеж жизни. Мощность дозы уже здесь выше нормы. Но там, в глубине заповедника, она достигает и вовсе нереальных значений в десятки микрозиверт в час. Даже кратковременное нахождение на такой территории несет реальную угрозу жизни. Для того, чтобы понимать всю глубину чернобыльской трагедии, необходимо хотя бы однажды побывать здесь.

Посол Японии в Республике Беларусь Хироки Токунага говорит: давно собирался посетить заповедник.

Ежегодно сюда за знаниями и опытом приезжают десятки его соотечественников: от простых школьников из округа Фокусима до ведущих ученых страны.

Хироки Токунага, посол Японии в Республике Беларусь:

Мы считаем, что опыт Беларуси очень высокого уровня. И мы считаем, что опыт Беларуси очень полезен для нас.

Эта школа всего в нескольких километрах от границы заповедника. Японские дети здесь также бывают регулярно.

Ведь здесь каждый школьник правила радиационной безопасности знает не хуже правил дорожного движения. Здесь это обычная часть жизни.

Инна Черкас, учащаяся Стреличевской средней школы:

Принимать витамины, также продукты, богатые пектином, калием, кальцием. Таким образом можно снизить поступление радионуклидов.

С этими знаниями школу закончили уже сотни воспитанников. Сегодня они живут и трудятся на своей малой родине.

Благо, достойная работа в Хойникском районе, который после аварии уже списывали со счетов, сегодня есть.

Одно из крупнейших предприятий – местный сырзавод. Львиная часть его продукции уходит на экспорт и приносит в регион миллионы долларов ежегодно.

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный резидент-координатор представительства ООН в Беларуси:

Уже 32 года сотрудничество с международным пространством происходит очень тесно. Мы считаем, что очень на высоком уровне происходит проверка.