Из огорода – в космос! Белорусские и российские школьники отправят семена томатов в космос

Все внимание на Байконур. Белорусские и российские школьники отправят семена томатов в космос на биоспутнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аппарат запустят с космодрома уже 20 августа.

Это совместный проект учащихся Союзного государства. Семена полетят на орбиту не только внутри, но и снаружи спутника. Контейнеры будут постоянно открыты суровым условиям космоса. Вероятный разброс температуры – от -150 до +125 градусов. Задача – попасть в невесомость как можно быстрее. Ранее «Бион-М» заправили топливом и сжатыми газами.

Сергей Чернышев, вице-президент Российской академии наук:

После 10-летнего с лишним перерыва возвращаемся в космос с медико-биологическими исследованиями. Главная задача космического аппарата – получить информацию по влиянию на живые клетки, но это на клеточном уровне, конечно, на молекулярном уровне. И это суть исследований, которые можно смело назвать фундаментальными исследованиями, они лежат в основе, как фундамент для освоения человеком дальнего космоса.

Эксперимент проведут над томатами из Ивья. Сорт «Донецкий» выращивают в помидорной столице Беларуси и ценят за темно-красный цвет, мясистость и насыщенный вкус. Ученые считают, что повышенный уровень радиации может по-новому сказаться на живых клетках. После возвращения на Землю семена высадят на пришкольном участке гимназии в Ивье, чтобы изучить, как космические условия повлияли на всхожесть, рост и устойчивость растений. По плану, биоспутник проведет за пределами Земли 30 дней. Ракету-носитель уже установили на стартовый стол.