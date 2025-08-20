В Беларуси стартовал сезон охоты – кто попал в список разрешённой дичи?

Сезон охоты открывается сегодня, 20 августа. По 30 сентября разрешено добывать лань, лося и благородного оленя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Охотиться можно на взрослых самцов, а также селекционных животных – без учета пола и возраста.

Стрельба допускается из засады и с подхода в течение суток. Сезон приурочен к началу периода размножения оленьих и проводится, как правило, с подманиванием самцов. Использовать разрешено нарезное и гладкоствольное оружие, луки и арбалеты. Важными условиями являются соблюдение пользователем охотничьих угодий, установленных норм по количеству добываемых животных, в том числе трофейного качества, а также выполнение требований правил безопасности.

Отметим, в Беларуси растет численность основных охотничьих видов животных – стало больше лосей, оленей, косуль. А в рядах Белорусского общества охотников и рыболовов состоит более 62 тысяч человек.