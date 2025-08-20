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Гражданин Казахстана пытался перевезти через литовско-белорусскую границу марихуану

20 августа 2025 07:09
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Необычный способ транспортировки придумал гражданин Казахстана, чтобы перевезти через литовско-белорусскую границу марихуану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотик он запаковал в средство контрацепции, после чего спрятал сверток в надетом на себе носке.

Гражданин Казахстана пытался перевезти через литовско-белорусскую границу марихуану-2

Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете. Инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный Лог». При прохождении таможенного контроля мужчина подал пассажирскую декларацию на временный ввоз своего автомобиля. При этом таможенникам он сказал, что товаров, подлежащих декларированию, запрещенных либо ограниченных к перемещению, у него при себе нет.

Гражданин Казахстана пытался перевезти через литовско-белорусскую границу марихуану-4

Вячеслав Дударевич, главный инспектор отдела Гродненской региональной таможни:
Служебная собака опровергла эту информацию, указав своим поведением на возможное наличие у мужчин наркотиков. После чего гражданин признался и достал из носка сверток. Эксперт Лидского межрайонного отделения Государственного комитета судебных экспертиз подтвердил, что направленное на экспертизу вещество марихуана, весом почти 4 грамма. Еще таможенники обнаружили в сумке гражданина 19 таблеток, содержащих в своем составе особо опасное наркотическое вещество тилидин.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, он задержан.

# Наркотики # Граница

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