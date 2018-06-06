Премии правительства за достижения в области качества вручены в Минске

Новости Беларуси. Беларусь готова к отрытой конкуренции. В том числе в рамках ЕАЭС и ВТО уверен глава Гостандарта Виктор Назаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь готова к отрытой конкуренции. В том числе в рамках ЕАЭС и ВТО уверен глава Гостандарта Виктор Назаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши специалисты готовы подтвердить качество продукции документально. В стране действуют специально аккредитованные лаборатории, а белорусское законодательство соответствует техническому регламенту Евразийского экономического союза. Кстати, в Беларуси с 1 июля вводятся обязательные сертификаты по определению энергоэффективности бытовых приборов. Это позволит вывести на чистую воду импортеров, которые указывают неверные данные и необоснованно завышают цену продукта. Такая мера повысит конкурентоспособность отечественных товаров.
Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Мы в рамках ЕЭАС, всех интеграционных образований больше чем другие страны готовы к открытой конкуренции. Если нам кто-то из партнеров навязывает нездоровую конкурентную борьбу, используя различные предлоги, чтобы не пустить нашу продукцию на свой рынок, это заслуживает серьезного обсуждения на самом высоком уровне.
А за особый знак качества и премию правительства в этой сфере белорусские производители готовы даже бороться. Такой конкурс проходит уже около 20 лет. За это время знак качества получили более 200 предприятий. В 2018 список пополнили еще несколько десятков лауреатов.
Александр Климов, начальник Могилёвского вагонного депо:
Самое важное в нашем предприятии то, что работает сплоченный коллектив, который стремится к тому, чтобы выполнить все свои задачи. Этим отличаемся и тем, что мы одно из лидирующих предприятий на Белорусской железной дороге, которые стремиться модернизировать свое производство.
Для определения победителя, комиссия анализирует несколько десятков критериев. Это уровень качества продукции, выход на новые рынки сбыта и отношение к окружающей среде.