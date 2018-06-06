Премии правительства за достижения в области качества вручены в Минске

Новости Беларуси. Беларусь готова к отрытой конкуренции. В том числе в рамках ЕАЭС и ВТО уверен глава Гостандарта Виктор Назаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши специалисты готовы подтвердить качество продукции документально. В стране действуют специально аккредитованные лаборатории, а белорусское законодательство соответствует техническому регламенту Евразийского экономического союза. Кстати, в Беларуси с 1 июля вводятся обязательные сертификаты по определению энергоэффективности бытовых приборов. Это позволит вывести на чистую воду импортеров, которые указывают неверные данные и необоснованно завышают цену продукта. Такая мера повысит конкурентоспособность отечественных товаров.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Мы в рамках ЕЭАС, всех интеграционных образований больше чем другие страны готовы к открытой конкуренции. Если нам кто-то из партнеров навязывает нездоровую конкурентную борьбу, используя различные предлоги, чтобы не пустить нашу продукцию на свой рынок, это заслуживает серьезного обсуждения на самом высоком уровне.

А за особый знак качества и премию правительства в этой сфере белорусские производители готовы даже бороться. Такой конкурс проходит уже около 20 лет. За это время знак качества получили более 200 предприятий. В 2018 список пополнили еще несколько десятков лауреатов.

Александр Климов, начальник Могилёвского вагонного депо:

Самое важное в нашем предприятии то, что работает сплоченный коллектив, который стремится к тому, чтобы выполнить все свои задачи. Этим отличаемся и тем, что мы одно из лидирующих предприятий на Белорусской железной дороге, которые стремиться модернизировать свое производство.