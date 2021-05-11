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Из гранита, надгробие украшают клавиши. В Минске открыли памятник Олегу Молчану

11 мая 2021 18:45
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Новости Беларуси. На Восточном кладбище в Минске открыли памятник Олегу Молчану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из гранита, надгробие украшают клавиши. В Минске открыли памятник Олегу Молчану-1

Белорусский композитор всю жизнь посвятил музыке. За свою творческую карьеру написал более 300 произведений. Его «Малітву» на стихи Янки Купалы в исполнении Владимира Мулявина знает каждый белорус. Многие работы стали духовным наследием страны. Гранитный памятник выполнен в виде фортепиано, на котором в бронзе увековечен образ пианиста.

Из гранита, надгробие украшают клавиши. В Минске открыли памятник Олегу Молчану-3

Надгробие украшают клавиши. Эта идея принадлежит вдове Ирине Видовой. Этим она хотела подчеркнуть уникальность музыкальной личности мужа. Ирина продолжает воплощать в жизнь их общие задумки, создала сайт Олега Молчана, готовит его нотные партитуры к изданию. Кроме этого, посвятила оду супругу.

Из гранита, надгробие украшают клавиши. В Минске открыли памятник Олегу Молчану-5

Ирина Видова, вдова Олега Молчана, певица:
Мы планировали открыть памятник Олегу Молчану 11 апреля, в день его рождения. Вмешалась погода, перенесла немножко наши планы к Радунице, не менее прекрасному празднику. Мы задумывали памятник с Сергеем Огановым и Ольгой Нечай, чтобы он одновременно был и величественным (Олег Молчан был великим композитором), и светлым, потому что Молчан был удивительно светлым человеком, приятным в общении.

Из гранита, надгробие украшают клавиши. В Минске открыли памятник Олегу Молчану-7

Сергей Оганов, скульптор:
Памятник по желанию Ирины. Она хотела действительно образ светлый, чтобы это был светлый памятник. Мрамор не подходит просто потому, что он плохо в наших условиях находится. И поэтому был выбран материал именно светлый гранит. Здесь самое главное – это стилизация рояля, то есть сочетание вот этого черного и белого, черных и белых клавиш. Но, опять же, как контраст и в то же время жизненный путь человека – он тоже не всегда бывает светлым.

Из гранита, надгробие украшают клавиши. В Минске открыли памятник Олегу Молчану-9

Почтить память композитора пришли его друзья, близкие, бывшие коллеги.

Напомним, больше десяти лет Олег Молчан работал с «Песнярами». Внес большой вклад в создание репертуара коллектива.

# Памятники Минска # Олег Молчан # Владимир Мулявин # Леонид Борткевич

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