Из гранита, надгробие украшают клавиши. В Минске открыли памятник Олегу Молчану

Новости Беларуси. На Восточном кладбище в Минске открыли памятник Олегу Молчану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский композитор всю жизнь посвятил музыке. За свою творческую карьеру написал более 300 произведений. Его «Малітву» на стихи Янки Купалы в исполнении Владимира Мулявина знает каждый белорус. Многие работы стали духовным наследием страны. Гранитный памятник выполнен в виде фортепиано, на котором в бронзе увековечен образ пианиста.

Надгробие украшают клавиши. Эта идея принадлежит вдове Ирине Видовой. Этим она хотела подчеркнуть уникальность музыкальной личности мужа. Ирина продолжает воплощать в жизнь их общие задумки, создала сайт Олега Молчана, готовит его нотные партитуры к изданию. Кроме этого, посвятила оду супругу.

Ирина Видова, вдова Олега Молчана, певица:

Мы планировали открыть памятник Олегу Молчану 11 апреля, в день его рождения. Вмешалась погода, перенесла немножко наши планы к Радунице, не менее прекрасному празднику. Мы задумывали памятник с Сергеем Огановым и Ольгой Нечай, чтобы он одновременно был и величественным (Олег Молчан был великим композитором), и светлым, потому что Молчан был удивительно светлым человеком, приятным в общении.

Сергей Оганов, скульптор:

Памятник по желанию Ирины. Она хотела действительно образ светлый, чтобы это был светлый памятник. Мрамор не подходит просто потому, что он плохо в наших условиях находится. И поэтому был выбран материал именно светлый гранит. Здесь самое главное – это стилизация рояля, то есть сочетание вот этого черного и белого, черных и белых клавиш. Но, опять же, как контраст и в то же время жизненный путь человека – он тоже не всегда бывает светлым.