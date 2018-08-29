Из Болонского университета в Гродно – почему итальянка выбрала для стажировки Беларусь? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. «Amo la Grodno!» – так сейчас говорит магистрантка Болонского университета. Стажировку она могла проходить в любой русскоязычной стране, но выбрала именно Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостье из Италии уже дважды доводилось бывать в Гродно. И она признается, что влюбилась в его атмосферу. Чем еще зацепил белорусский колорит и какие продукты вызвали восторг в магазинах? Ответы в материале Галины Буро.

Розалия Аннарита Кампадели, магистрантка Болонского университета:

Меня зовут Розалия. Я из Италии. И буду стажироваться два месяца в Гродно, в университете имени Янки Купалы.

Эту же фразу Розалия Аннарита Кампадели может произнести на четырех языках: итальянском, французском, английском и русском. Она училась в университетах в Бари и Болонье, стажировку проходила во французской Сорбонне и в Москве.

Уровень русского повышала в летней языковой школе в Гродно. Сейчас – второй курс международной магистратуры и право выбора места стажировки. Розалия даже не задумывалась. Признается: город полюбила при первой встрече.

Розалия:

Здесь я чувствую себя как дома. До приезда в Гродно я представляла себе этот город серым, холодным. Оказалось – наоборот. Я приехала сюда, и было солнце, было очень жарко. И здесь люди очень гостеприимны.

Розалия – будущий переводчик. В Купаловском вузе итальянка будет обучать иностранных студентов русскому языку. Волнуется, но уверена, что справится. Не сомневается и в поддержке опытных белорусских коллег.

Галина Буро, СТВ:

В последние годы на учебу или стажировку сюда приезжают все больше иностранцев. Привлекает и деловая репутация вуза, и высокий уровень подготовки, и доброжелательное отношение. Не случайно Гродненский университет входит в топ-200 лучших вузов Европы и Центральной Азии. Учебные будни начнутся с 1 сентября, есть время обжиться. Розалия снимает квартиру и привыкает к белорусской кухне.

Розалия:

Это свекла. Я решила покупать ее, потому что буду готовить холодник. Еще итальянка оказалась неравнодушна к драникам. Научиться их готовить – в ближайших планах. А пока внимательно изучает ассортимент на полках.

Розалия:

Не могу выйти из магазина, если я не купила сметану. Потому что мне очень нравится сметана, и у нас в Италии ее нет.

А еще она хочет познакомиться с культурой Беларуси. Уже выезжала на экскурсии в Минск, Мир, Несвиж, Брест. Особенно впечатлили Беловежская пуща и зубр. Розалия уже начинает задумываться над поиском работы и признается, что рассматривает вариант переезда именно в Беларусь.