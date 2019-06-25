Иван Жарков: «Внимание к спортивной дипломатии растёт»

Новости Беларуси. 25 июня на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» состоится еще одно знаковое мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фонд «Дирекция II Европейских игр» совместно с Белорусским институтом стратегических исследований проведут первую экспертно-дипломатическую конференцию «Спортивная дипломатия: создание возможностей через спорт».

Сергей Манько, СТВ: В чем особенность форума, что будете обсуждать?

Поговорить об этом мы пригласили его участника, аналитика института Ивана Жаркова.

Иван Жарков, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Уникальность нашей конференции в ее форме и содержании. Впервые на таком высоком уровне тематика спортивной дипломатии будет обсуждаться в рамках проведения крупных международных соревнований прямо на спортивном объекте.

Представьте: министр спорта, главы олимпийских национальных комитетов обсуждают конструктивную роль спорта, не отрываясь от созерцания спортивных баталий, фактически на трибунах стадиона.

В качестве цели мы для себя определили формирование традиций проведения подобных форумов на последующих крупных международных спортивных соревнованиях.

«У спортивной дипломатии очень высокий потенциал»

Сергей Манько:

Иван, мы часто слышим: «народная дипломатия», «парламентская дипломатия», «цифровая дипломатия». А в названии вашей конференции еще и спортивная дипломатия. Что это за феномен? Это спорт дипломатов или дипломатия спортсменов?