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Иван Жарков: «Внимание к спортивной дипломатии растёт»

25 июня 2019 09:17
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Новости Беларуси. 25 июня на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» состоится еще одно знаковое мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фонд «Дирекция II Европейских игр» совместно с Белорусским институтом стратегических исследований проведут первую экспертно-дипломатическую конференцию «Спортивная дипломатия: создание возможностей через спорт».

Иван Жарков: «Внимание к спортивной дипломатии растёт» -1

Поговорить об этом мы пригласили его участника, аналитика института Ивана Жаркова.

«В качестве цели мы для себя определили формирование традиций проведения подобных форумов»

Сергей Манько, СТВ:
В чем особенность форума, что будете обсуждать?

Иван Жарков: «Внимание к спортивной дипломатии растёт» -4

Иван Жарков, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Уникальность нашей конференции в ее форме и содержании. Впервые на таком высоком уровне тематика спортивной дипломатии будет обсуждаться в рамках проведения крупных международных соревнований прямо на спортивном объекте.

Представьте: министр спорта, главы олимпийских национальных комитетов обсуждают конструктивную роль спорта, не отрываясь от созерцания спортивных баталий, фактически на трибунах стадиона.

В качестве цели мы для себя определили формирование традиций проведения подобных форумов на последующих крупных международных спортивных соревнованиях.

«У спортивной дипломатии очень высокий потенциал»

Сергей Манько:
Иван, мы часто слышим: «народная дипломатия», «парламентская дипломатия», «цифровая дипломатия». А в названии вашей конференции еще и спортивная дипломатия. Что это за феномен? Это спорт дипломатов или дипломатия спортсменов?

Иван Жарков: «Внимание к спортивной дипломатии растёт» -7

Иван Жарков:
Вы действительно абсолютно правы. Интерес, внимание к спортивной дипломатии растет. Мы видим, как во многих государствах разрабатываются, принимаются целые стратегии спортивной дипломатии. Мы видим, как спортсмены и спорт в целом в условиях повышенного общественного внимания, медийности к спортивной индустрии вовлекаются во внешнеполитическую повестку.

Есть, конечно, конструктивные объединяющие примеры, но есть и наоборот. Это говорит о том, что у спортивной дипломатии очень высокий потенциал и его нужно направлять в конструктивное русло – для объединения, служения целям добра, мира, олимпийских ценностей. Как это сделать эффективно, мы сегодня и будем обсуждать.

«Спортсмены – лучшие дипломаты»

Сергей Манько:
Наши спортсмены, которые сейчас находятся на втором месте общекомандного медального зачета Европейских игр, собственно говоря и делают эту спортивную дипломатию.

Иван Жарков: «Внимание к спортивной дипломатии растёт» -10

Иван Жарков:
Общеизвестно, что спортсмены – лучшие дипломаты, особенно победители, призеры.

Сергей Манько:
Какие еще вопросы будете обсуждать сегодня?

Иван Жарков:
В отдельную секцию вынесены экономические вопросы: то, как проведение крупных спортивных соревнований способствует достижению цели стратегического развития страны-хозяйки.

Конечно, мы не можем обойти вопросы роли медиа в продвижении целей спортивной дипломатии.

# Европейские игры # общество # Иван Жарков # Сергей Манько # Фотофакт

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