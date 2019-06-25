Иван Жарков: «Внимание к спортивной дипломатии растёт»
Новости Беларуси. 25 июня на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» состоится еще одно знаковое мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фонд «Дирекция II Европейских игр» совместно с Белорусским институтом стратегических исследований проведут первую экспертно-дипломатическую конференцию «Спортивная дипломатия: создание возможностей через спорт».
Поговорить об этом мы пригласили его участника, аналитика института Ивана Жаркова.
«В качестве цели мы для себя определили формирование традиций проведения подобных форумов»
Сергей Манько, СТВ:
В чем особенность форума, что будете обсуждать?
Иван Жарков, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Уникальность нашей конференции в ее форме и содержании. Впервые на таком высоком уровне тематика спортивной дипломатии будет обсуждаться в рамках проведения крупных международных соревнований прямо на спортивном объекте.
Представьте: министр спорта, главы олимпийских национальных комитетов обсуждают конструктивную роль спорта, не отрываясь от созерцания спортивных баталий, фактически на трибунах стадиона.
В качестве цели мы для себя определили формирование традиций проведения подобных форумов на последующих крупных международных спортивных соревнованиях.
«У спортивной дипломатии очень высокий потенциал»
Сергей Манько:
Иван, мы часто слышим: «народная дипломатия», «парламентская дипломатия», «цифровая дипломатия». А в названии вашей конференции еще и спортивная дипломатия. Что это за феномен? Это спорт дипломатов или дипломатия спортсменов?
Иван Жарков:
Вы действительно абсолютно правы. Интерес, внимание к спортивной дипломатии растет. Мы видим, как во многих государствах разрабатываются, принимаются целые стратегии спортивной дипломатии. Мы видим, как спортсмены и спорт в целом в условиях повышенного общественного внимания, медийности к спортивной индустрии вовлекаются во внешнеполитическую повестку.
Есть, конечно, конструктивные объединяющие примеры, но есть и наоборот. Это говорит о том, что у спортивной дипломатии очень высокий потенциал и его нужно направлять в конструктивное русло – для объединения, служения целям добра, мира, олимпийских ценностей. Как это сделать эффективно, мы сегодня и будем обсуждать.
«Спортсмены – лучшие дипломаты»
Сергей Манько:
Наши спортсмены, которые сейчас находятся на втором месте общекомандного медального зачета Европейских игр, собственно говоря и делают эту спортивную дипломатию.
Иван Жарков:
Общеизвестно, что спортсмены – лучшие дипломаты, особенно победители, призеры.
Сергей Манько:
Какие еще вопросы будете обсуждать сегодня?
Иван Жарков:
В отдельную секцию вынесены экономические вопросы: то, как проведение крупных спортивных соревнований способствует достижению цели стратегического развития страны-хозяйки.
Конечно, мы не можем обойти вопросы роли медиа в продвижении целей спортивной дипломатии.