Какую еду чаще всего покупают туристы и сколько тратят на фуд-кортах?

Новости Беларуси. Национальная кухня и белорусские сувениры. На время II Европейских игр количество туристов в столице увечилось в разы, а торговцы и рестораторы подсчитывают прибыль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Например, средний чек из фуд-кортов фан-зоны у Дворца спорта составляет 21 рубль, возле «Чижовка-Арены» – 15 и 8 на площадке у «Минск-Арены». Это без учёта частных кафе и фуд-кортов внутри спортивных объектов.