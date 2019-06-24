Какую еду чаще всего покупают туристы и сколько тратят на фуд-кортах?

Новости Беларуси. Национальная кухня и белорусские сувениры. На время II Европейских игр количество туристов в столице увечилось в разы, а торговцы и рестораторы подсчитывают прибыль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальная кухня и белорусские сувениры. На время II Европейских игр количество туристов в столице увечилось в разы, а торговцы и рестораторы подсчитывают прибыль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Например, средний чек из фуд-кортов фан-зоны у Дворца спорта составляет 21 рубль, возле «Чижовка-Арены» – 15 и 8 на площадке у «Минск-Арены». Это без учёта частных кафе и фуд-кортов внутри спортивных объектов.
Как правило, больше всего туристов привлекают точки, где блюда готовятся у них на глазах. Популярностью пользуется белорусский шашлык, драники и плов. Среди напитков – квас и пиво. Четверть товарооборота на фан-зонах забирают сувенирные лавки.
Что покупают – подробнее в видеоматериале