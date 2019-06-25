«На территории Минска ужесточён контроль за соблюдением ПДД в связи с тем, что проходят II Европейские игры»

Чётко и красиво! На столичных перекрестках поток машин направляют барышни-регулировщицы. Обаятельные инспекторы демонстрируют не только отточенные жесты, но и улыбки. Юлия Самусенко, СТВ:

Девушки уже сейчас активно регулируют движение в центральной части города, на проспекте Независимости и проспекте Победителей.

В организации безопасности промахов быть не может! Все красавицы – опытные сотрудницы ГАИ. Более того, перед II Европейскими играми они почти месяц оттачивали своё мастерство.

Кристина Гавриленко, инспектор ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

Регулировщик осуществляет действия, которым подчиняется весь транспортный поток, конечно, это своего рода ответственность. Может произойти смена сигнала, необходимо начинать движение плавно, не торопиться, никаких резких движений, чтобы исключить ДТП.

Ирина Адамчук, инспектор ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Цель ручного регулирования – руководить транспортными потоками на тот момент, когда использование светофором является нецелесообразным. Мы непосредственно оцениваем обстановку и даем разрешающие сигналы в тех направлениях, где скапливается наибольшее количество транспорта.

Стражи дорожной безопасности предупреждают, что в эти дни шансов передвигаться без препятствий больше у общественного транспорта. Но и для тех, кто не собирается расставаться со своим четырехколёсным товарищем, сотрудники ГАИ придумали схему. Вероника Романькова, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Если ехать со стороны МКАД, закрыты левые повороты на улицу Уманскую, Щорса, Сергея Есенина и Хмелевского. Как альтернативная предлагается улица Тимирязева. С 20 числа открыт левый поворот на проспекте Дзержинского, на улицу Яна Чечота.

Юлия Самусенко:

II Европейские игры в самом разгаре. Для организации безопасности на дорогах в помощь сотрудникам ГАИ привлечены коллеги из других областных центров республики. А всё для того, чтобы почти каждый дорожный уголок Минска находился под присмотром. Увы, нарушители всё равно не дремлют. Наша съёмочная группа стала свидетелем задержания бесправника. Пренебрежение законом обойдётся этому молодому человеку в кругленькую сумму или даже обернётся арестом. Наказание определит суд.

Сергей Пищ, старший инспектор спецподразделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Водитель, конечно, с нарушением не согласен и требует мягкой ответственности. Но мы предупреждаем, что сейчас на территории Минска ужесточён контроль за соблюдением правил дорожного движения в связи с тем, что проходят II Европейские игры.