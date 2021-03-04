В Минске вертолёты проводят аэросъёмку для выявления аномалий на трубопроводах

Новости Беларуси. Минчане заметили необычную активность вертолетов над спальными микрорайонами. Например, 3 марта в 21 час крылатая машина была замечена в небе над микрорайоном Уручье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Таким образом, с помощью аэросъемки выявляют аномалии на трубопроводах. Такую практику применяют не первый год. Облет города совершает вертолет МЧС, на котором размещены специальные приборы. Это позволит выявить возможные тепловые аномалии – повреждения, недостаточную тепловую изоляцию на трубопроводах, их затопление и другое.