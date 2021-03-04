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В Минске вертолёты проводят аэросъёмку для выявления аномалий на трубопроводах

04 марта 2021 15:38
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Новости Беларуси. Минчане заметили необычную активность вертолетов над спальными микрорайонами. Например, 3 марта в 21 час крылатая машина была замечена в небе над микрорайоном Уручье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске вертолёты проводят аэросъёмку для выявления аномалий на трубопроводах-1

Таким образом, с помощью аэросъемки выявляют аномалии на трубопроводах. Такую практику применяют не первый год. Облет города совершает вертолет МЧС, на котором размещены специальные приборы. Это позволит выявить возможные тепловые аномалии – повреждения, недостаточную тепловую изоляцию на трубопроводах, их затопление и другое.

В Минске вертолёты проводят аэросъёмку для выявления аномалий на трубопроводах-4

Полеты при благоприятной погоде продолжатся до конца недели.  

# ЖКХ # общество # Фотофакт

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