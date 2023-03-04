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Иван Кубраков встретился с семьями правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга

04 марта 2023 08:37
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Новости Беларуси. О тех, кто выполнял служебный и воинский долг ценой собственной жизни, белорусские стражи порядка не забывают. Накануне Дня милиции Министр внутренних дел Иван Кубраков встретился с семьями правоохранителей погибших при исполнении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков встретился с семьями правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга-1

Мероприятие состоялось в столичном Храме-памятнике в честь Всех Святых. Для собравшихся организовали экскурсию, а после в крипте прошла поминальная служба и возложение цветов к капсуле с землей с мест захоронений погибших правоохранителей. Обращаясь к присутствующим, глава милицейского ведомства подчеркнул: родственники погибших стражей порядка всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку.

Иван Кубраков встретился с семьями правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга-4

Геннадий Понтаплев, сын погибшего при исполнении милиционера:
Здесь действительно память о тех отцах, о тех сыновьях, которые положили свои жизни ради спасения жизни мирных граждан в мирное время. И самое главное, что они все были с погонами на плечах. У меня здесь земля с могилы моего отца. Уже прошло много лет, как он погиб, но до сих пор всегда для меня он эталон мужества, стойкости и, самое главное, преданности своему долгу.

Иван Кубраков встретился с семьями правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга-7

От руководителей МВД и священнослужителей прозвучало много теплых слов. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин пожелал всем веры, способной дать душевное утешение.

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# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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