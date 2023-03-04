Иван Кубраков встретился с семьями правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга

Мероприятие состоялось в столичном Храме-памятнике в честь Всех Святых. Для собравшихся организовали экскурсию, а после в крипте прошла поминальная служба и возложение цветов к капсуле с землей с мест захоронений погибших правоохранителей. Обращаясь к присутствующим, глава милицейского ведомства подчеркнул: родственники погибших стражей порядка всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку.

Геннадий Понтаплев, сын погибшего при исполнении милиционера:

Здесь действительно память о тех отцах, о тех сыновьях, которые положили свои жизни ради спасения жизни мирных граждан в мирное время. И самое главное, что они все были с погонами на плечах. У меня здесь земля с могилы моего отца. Уже прошло много лет, как он погиб, но до сих пор всегда для меня он эталон мужества, стойкости и, самое главное, преданности своему долгу.