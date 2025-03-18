Иван Кубраков принял участие в мероприятии, посвящённом Дню внутренних войск МВД

В преддверии праздника виновников торжества чествовали в клубе войсковой части 3214. Участие в торжественном мероприятии приняли руководство МВД, представители силовых ведомств, военнослужащие главного управления командующего внутренними войсками, а также ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул министр МВД, молодое поколение военнослужащих – достойные наследники ветеранов. Как и их героические предки, нынешние правоохранители ежедневно стоят на страже безопасности белорусов, готовые в любой момент, даже с риском для жизни, выполнить свой долг.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

История внутренних войск очень богата и во время Великой Отечественной войны, и в послевоенные годы, и сегодня. Военнослужащие внутренних войск по праву являются наследниками наших ветеранов. Внутренние войска ежедневно рискуют жизнью. Они не знают, что их ждет за дверью, когда они выдвигаются на вызов. Они не знают, кого они встретят на улице.

Наиболее отличившимся сотрудникам глава ведомства вручил награды, а также погоны очередных воинских званий. Учитывая заслуги внутренних войск, глава милицейского ведомства поручил создать музей, где будут собраны уникальные материалы об их становлении и развитии.