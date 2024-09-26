Итоги участия белорусской делегации в IV Евразийском женском форуме подвели в Минске

Итоги участия нашей делегации в IV Евразийском женском форуме подвели в Минске. В Совете Республики собрались представительницы разных сфер: промышленности, медицины, сельского хозяйства и общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель встречи – поделиться впечатлениями о прошедшем форуме и обобщить вопросы и договоренности, достигнутые на минувшей неделе в Санкт-Петербурге. В области образования удалось установить важные контакты, которые откроют новые горизонты для совместных гуманитарных проектов по подготовке молодых специалистов. Кроме того, в планах развитие школы Совета молодых ученых и открытие центров по изучению Беларуси при министерствах образования в странах-партнерах.

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета: В частности, с Китайской Народной Республикой у нас в тесном взаимодействии сейчас открыто 11 центров изучения Беларуси, шесть из которых патронирует наш университет. И сейчас мы рассматриваем вариант координации деятельности всех центров изучения Беларуси. Но мне показалось это очень интересным, если продвигать эту идею сейчас в рамках развития нашего сотрудничества со странами Африки, там, где мы сейчас заключаем ряд договоров о взаимодействии.

Инна Толкачева, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

То общение, которое произошло между коллегами, между нами как людьми из разных регионов мира, пойдет на пользу. Потому что только когда люди обмениваются информацией, мы развиваемся. Появляются какие-то новые идеи и новые проекты.

IV Евразийский женский форум собрал более 1,5 тысячи женщин-лидеров из 126 стран. Белорусскую делегацию возглавляла председатель Совета Республики. Наталья Кочанова провела ряд двусторонних встреч, а также выступила на пленарном заседании, в котором рассказала про достижения Беларуси, нашу миролюбивую политику и важность роли женщин в новом глобальном мире.