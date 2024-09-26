ГТК Беларуси осудил выход Литвы из таможенного сотрудничества

Правительство Литвы одобрило денонсацию, то есть расторжение, договоров о таможенном сотрудничестве с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь документ передается на утверждение в Сейм. Но это скорее формальность и не изменит реального положения дел. Намерения Литвы давно понятны. С февраля 2022 года таможня этой страны не сотрудничает с коллегами из Беларуси. Очередной недружественный шаг Вильнюса в ГТК нашей страны осудили и выступили с заявлением.

Государственный таможенный комитет Беларуси:

Официальный отказ от исполнения обязательств, закрепленных Беларусью и Литвой Договором в таможенной сфере, – это очередное подтверждение пренебрежительного отношения литовской стороны к людям, в том числе гражданам своей страны. Ранее мы неоднократно обращались к коллегам по поводу необходимости соблюдения договоренностей по приему транспортных средств, предлагали провести встречи, рассмотреть возможности открытия закрытых пунктов пропуска. Реакции не последовало.

Белорусско-литовские отношения давно требуют перезагрузки. Сейчас они переживают наихудший период за всю историю двустороннего взаимодействия. Хотя Минск не раз на самом высоком уровне побуждал Вильнюс к взаимовыгодному партнерству, но там выбрали другой путь.

Теперь, помимо денонсации Договора о таможенном сотрудничестве с Беларусью, на очереди на расторжение еще несколько соглашений. Прошли второе чтение в парламенте Литвы также решения о расторжении экономических договоров с Беларусью, о поощрении и защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.