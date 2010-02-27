В Заводском районе открыли бассейн «Янтарь»

Полтора года детско-юношеская школа по плаванию была на реконструкции. Построенный в 70 годы прошлого века, бассейн впервые претерпел такой масштабный ремонт.

Первыми дорожки уже оценили маленькие спортсмены. В честь «второй жизни» бассейна здесь прошли первые соревнования. Уже проданы абонементы на март. Ведь здесь две тысячи только постоянных клиентов.

Напомним, ремонт бассейна начался в середине 2008 года. Для жителей района ввод в эксплуатацию этого сооружения имеет особое значение, потому как это единственный подобный спортивно-оздоровительный центр в районе.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

– Этот объект, он классический, бассейн, который был построен по типовому проекту. Длительное время он работал, потом поставили его на реконструкцию. С учетом применения новых отделочных материалов, интерьерных материалов, это современный комплекс, современный объект, который, я думаю, будет достойно служить жителям нашего города.

Однако на этой «водной» реконструкции в городе не остановятся. Уже разработан план строительства бассейна «Трактор». Старое здание снесли, весной начнут возводить новое. Это будет классический бассейн на восемь дорожек по 25 метров, однако, работающий по современным технологиям. Поплавать в нем можно будет уже в конце следующего года.