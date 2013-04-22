Итоги республиканского суботника: более 3 млн белорусов заработали 53 млрд рублей

Новости Беларуси. Итоги большой уборки. Более 3 миллионов человек собрал республиканский субботник в минувшие выходные. Заработано 53 миллиарда рублей, что почти на 30% больше по сравнению с прошлым годом.

Только в столице на уборку города вышли более 600 тысяч человек. Большая заслуга в преображении Минска коммунальщиков. Как результат – чистота на улицах, порядок во дворах и зеленые насаждения по всему городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Досюков, заместитель начальника отдела городского хозяйства Мингорисполкома:

Особая благодарность всем жителям, которые поддержали призывы руководства города и призывы общественных организаций и вышли на этот субботник. Убрано более 6 тысяч гектаров площади территории города, посажено более 7 тысяч деревьев, высажено более 30 тысяч кустарников.

Половина средств, заработанных во время республиканского субботника, пойдут на покупку машин скорой помощи. Это будут современные реанимобили со всем необходимым оборудованием. В ближайшие дни будет объявлен тендер. Пока в стране полсотни таких спецмашин.

Иван Рыжко, нчальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Они отличаются от обычных машин скорой помощи в первую очередь своим оснащением. Они оснащены оборудованием, которое крайне необходимо для восстановления жизненно важных функций, то есть дыхания, сердцебиения в первую очередь, и потом последующей транспортировке пациента в лечебное учреждение.

Остальную часть денег, заработанных на субботнике, направят на подготовку детских лагерей к летнему сезону.