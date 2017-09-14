Итоги первого дня совместного стратегического учения «Запад-2017» подвели в Миноброны

Новости Беларуси. Так, 14 сентября был организован практический розыгрыш специальных боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, отрабатывались вопросы несения боевого дежурства систем ПВО, изучались действия командующих штабов при управлении войсками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Матвеев, Начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

В частности, на полигоне Лепельский отрабатывались вопросы поиска, блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований, диверсионных разведывательных групп. На полигоне Доманово – несение боевого дежурства по противовоздушной обороне, охрана оборонных позиций, оборудование их в инженерном отношении.