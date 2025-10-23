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Отправка призывников в армию стартовала в Минске

23 октября 2025 17:47
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В Минске началась отправка призывников на срочную военную службу. В первый день в расположение своих частей отправились 200 ребят. В парке Победы под звуки оркестра прошла торжественная церемония, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отправка призывников в армию стартовала в Минске-2

В ней приняли участие представители Вооруженных Сил Беларуси, родные, друзья и близкие будущих военнослужащих. Для призывников прозвучали слова напутствия. Новобранцы вступят в ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры, 72-го гвардейского объединенного учебного центра и 361-й базы охраны и обслуживания.

Отправка призывников в армию стартовала в Минске-4

Антон Прохорчук, призывник:
Прошел медкомиссию, мне сказали, что годен по здоровью. Можно идти в элитные войска. Я сам изъявлял желание с самого детства пойти в ВДВ, хотел всегда прыгнуть с парашютом. И тем самым оказался здесь.

Отправка призывников в армию стартовала в Минске-6

Ирина Пудова:
Я его родила 18 лет тому назад и понимала, держа на руках, что мой сын пойдет в армию.

Отправка призывников в армию стартовала в Минске-8

Александр Пудов, призывник:
Мужество. Это, я уверен, приобрету, когда буду служить в армии. Хочется автомобили водить, стрелять. Понятное дело, мужчина хочет стрелять, машины водить. Это все про него. 

Отправка призывников в армию стартовала в Минске-10

Олег Черненко, заместитель начальника главного управления – начальник первого управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Всего в ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований будет направлено около 10 тысяч призывников. Кроме того, на службу в резерве будет направлено около 500 граждан. На призывные комиссии для отбора призывников вызвано около 60 тысяч человек.

Новобранцев в ближайшее время ждет курс молодого бойца. А военная присяга у прибывшего пополнения назначена на 22 ноября.

# Вооруженные силы Беларуси

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