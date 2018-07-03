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История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

03 июля 2018 10:39
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Новости Беларуси. В День Независимости на СТВ – большая премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-1

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-3

«Все цвета июля» – фильм Игоря Позняка – журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова. Все герои этого гигантского полотна – реальные люди. 

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-6

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-8

Мы разыскали того самого бегущего мальчика и девочку-пионерку, которые в послевоенные годы подолгу позировали художнику. Они по-прежнему живут в Минске.

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-11

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-13

А вот других героев полотна судьба когда-то разбросала по всему Советскому Союзу – наши поиски дошли до Урала и Алтая. Но главное – наша съемочная группа приблизилась к разгадке главной тайны – где же хранится точная копия этой картины и зачем Валентин Волков перед смертью написал ремейк своего шедевра.   

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-16

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-18

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-20

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-22

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-24

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-26

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-28

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-30

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-32

История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова-34

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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