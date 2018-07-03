История шедевра: телеканал СТВ презентует журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова

Новости Беларуси. В День Независимости на СТВ – большая премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В День Независимости на СТВ – большая премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Все цвета июля» – фильм Игоря Позняка – журналистское расследование о знаменитой картине Валентина Волкова. Все герои этого гигантского полотна – реальные люди.
Мы разыскали того самого бегущего мальчика и девочку-пионерку, которые в послевоенные годы подолгу позировали художнику. Они по-прежнему живут в Минске.
А вот других героев полотна судьба когда-то разбросала по всему Советскому Союзу – наши поиски дошли до Урала и Алтая. Но главное – наша съемочная группа приблизилась к разгадке главной тайны – где же хранится точная копия этой картины и зачем Валентин Волков перед смертью написал ремейк своего шедевра.