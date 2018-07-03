Александр Лукашенко: «Мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены»

Новости Беларуси. День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил, выступая на параде в ознаменование Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День Независимости по праву занял особое место в истории Беларуси. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил, выступая на параде в ознаменование Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства напомнил, что 74 года назад от немецко-фашистских захватчиков была освобождена столица Беларуси – город Минск. К сожалению, и сегодня на планете неспокойно. Но наша страна не забывает уроки истории.
И 3 июля мы демонстрируем миролюбивую политику в отношениях со всеми странами. Александр Лукашенко особенно подчеркнул инициативу Беларуси масштабного диалога, направленного на укрепление архитектуры международной безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня на планете по-прежнему не спокойно. В военных конфликтах, во время террористических актов гибнут ни в чем не повинные люди. До сих пор не удалось восстановить мировой баланс, который был нарушен в конце прошлого столетия. В этих условиях Беларусь активно выступает с инициативой масштабного международного диалога, направленного на укрепление архитектуры международной безопасности. И эта инициатива заслужила высокую оценку.
Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами. Укрепляем Союзное государство с братской Россией. Расширяем сотрудничество с Китайской Народной Республикой – нашим стратегическим партнером. На принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада. При этом наша историческая память свидетельствует: мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены. Расслабляться нельзя. Поэтому мы принимаем самые необходимые меры по укреплению военной безопасности.
Весомый вклад в поддержание высокой обороноспособности страны вносят Вооруженные Силы. Они приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами двадцать первого века. На должном уровне поддерживается боеготовность региональной группировки войск. Реализуется последовательное усиление Организации Договора о коллективной безопасности.
Каждый белорус может быть уверен в готовности нашего государства отстоять наши суверенитет и независимость.
Грандиозный фотофакт: военный парад и праздничное шествие, посвященные Дню Независимости
Итак, парадом войск Минского гарнизона начались торжества в честь Дня Независимости. 4 тысячи военнослужащих и 250 единиц боевой техники, 19 пеших и 23 механизированных парадных расчета. Помимо военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, впервые в параде приняла участие и рота почетного караула Китая. Колонну украсила и прекрасная половина. Также впервые в парадном строю военнослужащие-женщины. Вся мощь белорусской армии в расчетах механизированной колонны. Современная техника и вооружение сменила легендарный советский танк Т-34. Зрелищной получилась и воздушная часть парада. В небо поднялись боевые вертолеты Ми-8, истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, военно-транспортный самолет Ан-26.
Пасмурная погода помехой празднику не стала. К Стеле «Минск-город-герой» пришли целыми семьями.