Александр Лукашенко: «Мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня на планете по-прежнему не спокойно. В военных конфликтах, во время террористических актов гибнут ни в чем не повинные люди. До сих пор не удалось восстановить мировой баланс, который был нарушен в конце прошлого столетия. В этих условиях Беларусь активно выступает с инициативой масштабного международного диалога, направленного на укрепление архитектуры международной безопасности. И эта инициатива заслужила высокую оценку.



Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами. Укрепляем Союзное государство с братской Россией. Расширяем сотрудничество с Китайской Народной Республикой – нашим стратегическим партнером. На принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада. При этом наша историческая память свидетельствует: мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены. Расслабляться нельзя. Поэтому мы принимаем самые необходимые меры по укреплению военной безопасности.



Весомый вклад в поддержание высокой обороноспособности страны вносят Вооруженные Силы. Они приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами двадцать первого века. На должном уровне поддерживается боеготовность региональной группировки войск. Реализуется последовательное усиление Организации Договора о коллективной безопасности.