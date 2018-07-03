Он один из тех, кто подарил нам победу. История жизни полковника в отставке Виктора Костко

Новости Беларуси. Особые слова благодарности в эти дни звучат в адрес тех, кому мы обязаны нашим мирным временем, ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герой нашего следующего сюжета – Виктор Костко – один из тех, кто как мог приближал Победу. Фронт, тяжелые бои, ранение и после войны 45 лет службы в армии. Сегодня полковнику в отставке – за 90, а он бодр и силен духом. С солдатом Победы встретились наши корреспонденты.