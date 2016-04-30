История Первомая: от забастовки американских рабочих до шествий и лозунгов

«Планету обвила заря багряной лентой, и светлый Первомай идет по континенту». Газетные полосы советских изданий в праздник солидарности всех трудящихся пестрили красочными лозунгами и фотографиями шествий рабочих. К 1 Мая готовились задолго. Фабрики и заводы устраивали соцсоревнования, улицы украшали цветами и растяжками.

Такой знакомый многим характер праздник получил в советские годы. А его история началась еще в XIX веке. 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку. Основным требованием тогда был восьмичасовой рабочий день.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:

В честь этих событий Второй интернационал (международная организация, которая объединяла рабочие и социалистические партии того времени) предложил на своем первом Парижском конгрессе учредить 1 мая Днем солидарности трудящихся всех стран.

В Российской империи 1 Мая приобрел политический характер. Появляются лозунги «Долой самодержавие», «Власть народу». А в 1890 году проходит первая «маёвка». На нее собрались почти полтысячи рабочих. В Минске первая «маёвка» прошла в 1895 году.

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:

1 Мая действительно как праздник эволюционировал и прошел очень удивительный путь: от некого явления в борьбе за экономические права рабочих он превратился в интернациональный праздник рабочих, а затем стал и государственным праздником.

Все советские газеты старательно готовили передовые материалы о празднике труда, мира и весны. Главные темы – результат ударного труда рабочих, выполненные планы и достижения на субботниках, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Шагает по столице Первомай! Трудящиеся, комсомольцы и пионеры, ветераны – тысячи радостных лиц. Повсюду видны красные и зеленые флаги».

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:

С 1928 года для того, чтобы сохранить не только новый формат праздника, но также и старый, «маёвку», был добавлен второй день празднества – 2 мая.

Минские издания писали: «Советские люди торжественно и радостно отметили 1 Мая – День международной солидарности трудящихся – продемонстрировав свою сплоченность вокруг ленинской партии, уверенно ведущей народ к победе коммунизма».

Сергей Александрович, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:

1 Мая в Минске в довоенные времена и сразу же после войны, 50-60-е годы, – это, во-первых, военный парад войск минского гарнизона, это шествие трудящихся, когда они проходили по центральной улице города и их приветствовало руководство республики. Обязательно нужно было нести транспаранты.

События этого дня всегда описывали все минские газеты: «Мы любим весну, за то, что она обновляет природу, расстилает изумрудный ковер, одевает деревья в зеленые наряды. Мы любим весну за то, что в ней есть месяц май, который начинается со славного праздника – звонкого, нарядного».

На Первомайское шествие выходили и школьники. Популярная в то время советская газета «Пионер Беларуси» писала: «В праздничной колонне Первомайского района города Минска пройдут и пионеры 103-й средней школы».

Здесь же счастливые пионеры делились своими впечатлениями перед шествием: «В День рождения Владимира Ильича Ленина меня приняли в пионеры. Я с огромным волнением буду идти в первомайской колонне, а в яркой красоте первомайских транспарантов и флагов будет сиять теплый пламень и моего пионерского галстука. Радостно чувствовать себя участником первомайской демонстрации. Какое это счастье жить в этой прекрасной стране – Советском Союзе».

О любимом советскими гражданами празднике хранят память станция метро «Первомайская» и одноименная улица. А также сердца тех, кто шагал по главному проспекту с шарами и флагами в руках.