Владимир Король: история народного архитектора СССР, стоявшего у истоков восстановления Минска

Интеллектуал, новатор, человек-мысль, основатель белорусского градостроения. Все это о народном архитекторе СССР Владимире Адамовиче Короле. Он любил свою страну, ее столицу и стремился придать Минску достойный архитектурный облик.

Родился будущий зодчий 28 декабря 1912 года в городе Игумен Минской области (ныне это Червень). Творчество окружало Владимира Адамовича с самого детства – он обожал рисовать. В 1931 году окончил Витебский художественный техникум. Несколько лет работал учителем и директором в одной из школ Дзержинска.

Затем с 1934 по 1941 учился на архитектурном факультете Всероссийской академии художеств в Ленинграде, где работали талантливые архитекторы и педагоги: Фомин, Руднев, Лангбард.

Сильная школа вдохновила посвятить всю жизнь строительству и проектированию домов. Но грянула война, и в июле 1941 года Король вступил в народное ополчение и как помощник военного инженера дивизии принимал участие в обороне Ленинграда.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Приказом Генерального штаба студенты-выпускники отзывались с фронта для окончания учебы, среди них был и Король. Он защитил свой диплом в декабре 1941 года. Его зачислили как одного из лучших студентов академии, лауреата сталинской стипендии, оставили в аспирантуре, а в феврале 1942 года всех оставшихся в живых студентов и преподавателей академии вывезли в Среднюю Азию.

В 1945 году Владимир Король приехал в освобожденный, разрушенный фашистами Минск. Эти зарисовки карандашом – свидетели страшного послевоенного времени. Зодчий запечатлел оставшиеся в руинах памятники архитектуры. В это время его назначают руководителем архитектурно-планировочной мастерской Института «Белгоспроект», которая занималась застройкой центра столицы Беларуси.

Одновременно он начинает работать и в других белорусских городах. В Гомеле было построено одно из лучших его зданий – дом для работников «Гомсельмаша». Затем по авторскому проекту возвели административное здание в Полоцке. С 1946 по 1948 годы Владимир Король активно участвует в конкурсах по застройке центральной площади Минска.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Эта работа Владимира Адамовича Короля. Посмотрите, какой могла быть наша центральная площадь. Вот макет, который делал Король вместе с начальником архитектурного управления Михаилом Осмоловским. Но мы знаем, что ни один из проектов на тот момент не был реализован и не был принят.

В 1946 году был реконструирован Минский вокзал, и Владимир Король с интересом оформлял интерьеры и украшал здание своими сюжетами. В 1947 году по проекту зодчего на углу Клары Цеткин и Мясникова появляется жилой дом для работников тонкосуконного комбината. Богатая лепнина и декор, полукруглые арки и балкончики – и спустя много лет этот дом выглядит эффектно, правда, нуждается в обновлении и ремонте.

В 1949 году он начинает работать над одним из символов Минска – Почтамтом. Это одно из самых красивых зданий в стиле сталинского ампира, заглавный образ центрального проспекта. Кстати, прогуливаясь по городу, обратите внимание, как выглядит Почтамт с обратной стороны.

В конце 40-х годов был объявлен Всесоюзный открытый конкурс на проект памятника-монумента воинам Советской Армии и белорусским партизанам в городе Минске. В 1950 году проект Георгия Заборского и Владимира Короля был признан лучшим. Над созданием памятника вместе с ними работали скульпторы Азгур, Бембель, Глебов, Селиханов. Монумент был торжественно открыт 3 июля 1954 года и стал эмблемой возрожденного Минска.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

И в это же время, в начале 50-х годов, по предложению ЦК Компартии Беларуси, архитекторы стали работать над созданием памятника Иосифу Сталину. Коллектив остался тот же, что и на памятнике Победы. И 22 сентября 1952 года была открыта 9-метровая фигура вождя на центральной площади Минска.

С 1947 года Владимир Король начал работать преподавателем, а затем и заведующим кафедрой градостроительства архитектурного факультета Белорусского политехнического института. Он активно писал научные статьи, доклады, рекомендации, фундаментальные работы по градостроительству.

Талант и работоспособность Владимира Короля были замечены, и в 1955 году он возглавил Государственный комитет Совета Министров БССР по делам строительства.

У Владимира Короля всегда было широкое поле деятельности, он принимал участие в создании новых белорусских городов – Новолукомля, Новополоцка, Солигорска.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Очень долгое время, несмотря на то, что центральная площадь проходила ряд конкурсов по застройке, она не застраивалась. И, как вспоминал один из наших заслуженных архитекторов Георгий Сысоев, который делал вторую очередь нашего проспекта, Король сказал о том, что пока нет хорошего проекта для того, чтобы завершить ансамбль центральной площади. И он говорил, что когда такой проект будет, он будет удовлетворен и ему можно будет уйти. К сожалению, такого проекта и по настоящий день нет.

В 1969 году при непосредственном участии Короля в Белорусском политехническом институте была создана кафедра градостроительства, которую он и возглавил, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Он всегда был лидером и оптимистом. В каждом человеке, попавшем в поле его внимания, он мог раскрыть все лучшие стороны. Велико было влияние Владимира Адамовича и на молодежь. Он личным примером воспитывал у студентов любовь и уважение к профессии зодчего, умение масштабно мыслить, ответственно относиться к судьбе белорусской архитектуры.

Среди его учеников – Галина Дмитриевна Горина. Она проектировала столичные микрорайоны Восток-1, Серебрянка-9, Лошица-3, Сухарево-1 и 3. Галина с теплотой и улыбкой вспоминает студенческие времена.

Галина Горина, архитектор, член Белорусского союза архитекторов:

У него не было своего студента или группы студентов, которых он бы вел, потому что у него была очень большая общественная и государственная задачи, которые он выполнял. Но как ни странно, он приходил к нам очень часто. Он всегда моложаво выглядел, был элегантен, всех обходил, смотрел все наши шедевры. У моей сокурсницы подрамник стоял наклонно, стояли там тушь, кисти, краски. Я не знаю, кто задел, может, она сама задела от волнения, что Король к ней первой подошел, и этот стаканчик с тушью вылился ей на готовый подрамник, уже сделанные фасады. И эта черная клякса течет по подрамнику. Все мы замерли, а у нее текли слезы. Владимир Адамович кричит: «Языком». Мы не понимаем, что такое. Потом он подскакивает к подрамнику и слизывает снизу вверх эту кляксу огромную, уже растекшуюся по подрамнику.

В 1970 году Владимир Король был удостоен звания народного архитектора СССР. С 1970 по 1980 годы он был редактором журнала «Строительство и архитектура Белоруссии».

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Он принимал участие в работе жилищной комиссии ООН, был одним из членом ЦК КПб Беларуси, участвовал в приеме различных делегаций, которые приезжали в Минск. У нас хранится несколько фотографий, когда Король показывает наш город. Это район площади Победы, а это премьер-министр Франции Жорж Помпиду. Галина Владимировна (это жена Владимира Адамовича) вспоминала, как она танцевала с Помпиду.

Долгое время Владимир Король жил в этом доме на улице Захарова. Мемориальная доска сегодня – своеобразный паспорт известного жильца. И если для нас этот человек – выдающийся архитектор, то для Ирины Владимировны Король – это самый лучший папа.

Дома – галерея пейзажей акварелью, отцовское творчество. Ирина родилась в послевоенном Минске и сегодня воодушевленно вспоминает свое детство и прогулки вдоль стадиона «Динамо». Вместе с отцом и старшим братом пропадали в лесу и на рыбалке, обожали собирать грибы, разводить костры и проводить время на природе.

Ирина Король, дочь народного архитектора СССР В. Короля:

Обожал детей, животных, был очень ласковый, никогда не было того, чтобы он повысил голос. Только если нашкодишь немножко, тогда может.

Генплан столицы и многочисленные проекты, конечно, занимали большую часть времени. Но Владимир Адамович всегда находил время для отдыха, был на «ты» со спортом, он отлично бегал и научил детей начинать свой день с зарядки. В итоге Ирина занималась баскетболом, а брат Игорь – десятиборьем. Но оба пошли по стопам отца и получили архитектурное образование.

Ирина Король, дочь народного архитектора СССР В. Короля:

Он не мог пройти, если видел, что что-то строится не так, как надо. Он смело говорил. Прислушивались к нему.

В 90-е годы Министерство архитектуры учредило премию народного архитектора Короля. Его именем названа школа в родном городе Червене, в Витебске на здании бывшего художественного техникума установлена мемориальная доска в честь известного выпускника. В Минске же есть улица Короля. Былую Обувную переименовали в память о талантливом архитекторе.

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Я думаю, что народный архитектор СССР, лауреат Государственной премии, человек, который стоял у истоков восстановления нашего города, который болел за архитектуру Беларуси и Минска, достоин лучшего наименования. Он жил на улице Захарова долгое время. Может быть, стоит подумать, где-нибудь в районе Первомайской, Бядули одну из небольших улицы назвать его именем.

Вот такую прочную память оставил после себя один из талантливейших минских архитекторов Владимир Адамович Король.