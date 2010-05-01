История о том, как пенсионерке не хотели выдавать пенсию досрочно

Почему те, кто с трудом передвигается, вынуждены обивать пороги?

Марина Переплывкина еще месяц назад не могла похвастать хорошим самочувствием. Головной боли и так хватало. И, как ножом по сердцу, — визит в управление соцзащиты. Просьбу о досрочной выдаче пенсии здесь приняли в штыки.

Марина Переплывкина:

Обратилась в Райсобес с документами, сделала ксерокопию заключения МРЭКа, чтобы выдали досрочно пенсию. Инспектор согласилась, но нужна была подпись начальника отдела. Девочка даже и не глянула. Я зависима от медпрепаратов, перенесла две операции на сердце, инсульт, инфаркт, инфаркт мозга.

Комок к горлу — и больница. Говорит, уже неделя, как между небом и землей.

Марина Переплывкина:

Из-за того, что у меня не было медпрепаратов (не было на них денег), у меня случился сердечный приступ, забрала скорая...

За помощью Марина Михайловна отправилась по другому адресу.

Марина Переплывкина:

Посоветовали мне подъехать в Управление социальной помощи и защиты населения на Маяковского, 22. Я приехала. Оказалось, чем более высокую должность занимает начальник, тем он более благосклонно разговаривает. Мне сказали подкрепить все чеки и ждать материальной помощи, естественно, в большем размере. Я ее и получила, за что большое спасибо.

Татьяна Кибалко и Валентина Железная.