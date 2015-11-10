Государственная символика: что означают гимн, герб и флаг в жизни каждого белоруса?

Новости Беларуси. И в продолжение темы национальной безопасности, а точнее одной из ее составляющих. Государственная символика, другими словами гимн, герб и флаг. Что означают эти слова в жизни каждого белоруса? Ответ на этот вопрос 10 ноября искали в Минске. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ подключилась к дискуссии.

Они становятся свидетелями громких спортивных побед. Путешествуют по всему миру, покоряют самые высокие точки планеты. И, конечно же, говорят о белорусских национальных особенностях.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Вот они – символы белорусской государственности и независимости, площадью 98 метров квадратных и весом 25 килограммов. Этот флаг делали из специальной водонепроницаемой ткани, которая к тому же не выгорает на солнце. Совсем рядом и белорусский герб. Золотые колосья, цветы клевера и льна – настоящие символы Синеокой. Всю эту красоту гости со всего мира оценили. К примеру, во время открытия юниорского чемпионата мира по биатлону или во время поднятия флагов стран-участниц мирового первенства по хоккею.

Заявить о себе на весь мир белорусские символы недавно хотели и благодаря масштабам. 4 тысячи квадратных метров, вес – 300 килограммов. Поднимать такое полотно должны как минимум 300 человек. Вот такой рекорд с государственным колоритом. Про такой «белорусский размах» наша страна решила заявить даже на страницах Книги рекордов Гиннеса.

А тем временем Андрей Оралин тоже ставит рекорды. Личные. Значков и медалей в его коллекции не один десяток. Признается, к такому хобби подтолкнула работа.

Андрей Оралин, заместитель директора предприятия по производству отличительных знаков:

Кажется, что здесь нет никакой символики. Но здесь есть элементы – восходящее солнце, в лучах которого контуры нашей республики. Это элемент государственного герба.

Элементы государственной символики, красно-зеленая цветовая гамма, белорусский язык – далеко не все, но основные атрибуты современных знаков отличия. О них Андрей может рассказывать часами. Уже 25 лет трудится на предприятии по производству значков, медалей и орденов. За это время в жизнь воплотил далеко не одну задумку и даже успел собрать собственную коллекцию. Раритетную.

Андрей Оралин, заместитель директора предприятия по производству отличительных знаков:

Вот это - современная история Беларуси, застывшая в металле, по годам. Я могу про каждый знак рассказать: когда он изготовлен, при каких обстоятельствах.

Немало и тех, кто свою коллекцию пополняет не экспонатами с белорусской атрибутикой. Сами символы, как талисман, помогают коллекционировать победы. Вадим Девятовский, известный в прошлом атлет, и сегодня говорит о «победной эйфории» спортсменов. И вспоминает, как спорт объединяет болельщиков.

Вадим Девятовский, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Чемпионат мира, который прошел в нашей стране. Вся страна переживала за нашу сборную. И даже те люди, которые не попали, потому что был ажиотаж на «Минск-Арену», ходили по улице с флагами.

Для кого-то талисман, для кого-то источник вдохновения, а еще и помощник в создании имиджа страны.

О белорусской символике, ее важности и особенностях сегодня, 10 ноября, говорили за круглым столом. Ученые, историки, депутаты, руководители ведомств и министерств.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Не только книга «Мая Радзіма Беларусь» должна быть у школьника на столе, но должна быть и тетрадь с символикой Беларуси. Когда была разработана целая линейка с госсимволами, со знаковыми объектами нашей страны, это пришлось по душе белорусам.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Практически в каждой белорусской семье есть автомобиль, а на номере автомобиля стоит наш флаг. Это нормальная вещь.