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Самый высокий человек в мире – его рост 2 метра 69 сантиметров – скончался в Таиланде

10 ноября 2015 17:54
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Новости Таиланда. Порнчаю Саосри было 26 лет. Молодой человек страдал от различных заболеваний, в том числе связанных с гормональным расстройством.

Последние месяцы Порнчай был прикован к кровати.

За год он потерял 72 килограмма и подрос еще на 12 сантиметров. Он весил 153 килограмма, однако ослабшие мышцы едва ли справлялись с такой нагрузкой.

По словам родственников, Порнчай Саосри был самым обычным ребенком до шестого класса. Но в какой-то момент начал стремительно расти, что вызывало ужас у сверстников и знакомых. От семьи в прямом смысле отвернулись. В молодого человека тыкали пальцами, потому что он был не такой как все.

Самый высокий человек в мире – его рост 2 метра 69 сантиметров – скончался в Таиланде -1



Семья Саосри жила бедно. Все их богатство – один гектар рисового поля и четыре быка. После того, как о Порнчае написали многие издания, жители Таиланда начали сбор средств на его лечение. За месяц собрали около 2,8 тысячи долларов. 

Рост Саосри составлял 2 метра 69 сантиметров, однако официально его рекорд так и не был зарегистрирован. Власти провинции Сурин неоднократно собирались обратиться в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы подтвердить его статус самого высокого человека на планете, но так и не успели. 

# общество # Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт # Порнчаю Саосри

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