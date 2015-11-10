Самый высокий человек в мире – его рост 2 метра 69 сантиметров – скончался в Таиланде

Новости Таиланда. Порнчаю Саосри было 26 лет. Молодой человек страдал от различных заболеваний, в том числе связанных с гормональным расстройством.

Последние месяцы Порнчай был прикован к кровати.

За год он потерял 72 килограмма и подрос еще на 12 сантиметров. Он весил 153 килограмма, однако ослабшие мышцы едва ли справлялись с такой нагрузкой.



По словам родственников, Порнчай Саосри был самым обычным ребенком до шестого класса. Но в какой-то момент начал стремительно расти, что вызывало ужас у сверстников и знакомых. От семьи в прямом смысле отвернулись. В молодого человека тыкали пальцами, потому что он был не такой как все.