Белорусское мраморное мясо! Могилёвское госплемпредприятие реализует новое направление

Почти 4 гектара земли возле агрогородка Пудовня переживают аграрную трансформацию. За два года на месте старой фермы вырос современный комплекс по выращиванию племенных герефордов – ценной мясной породы, известной своим мраморным мясом. Это новое для района направление реализует Могилевское госплемпредприятие. Выбор места неслучаен: здесь расположена кормовая база сельхозпредприятия, обеспечивающая идеальную логистику.

Покорные кудрявые герефорды хорошо переносят любые погодные условия. Поэтому комплекс заполняли параллельно со стройкой. Первую партию, порядка 100 голов, по республиканской программе (с удешевлением) купили у гродненских коллег. Сегодня маточное поголовье уже вдвое больше, а скоро и вовсе будет бейби-бум – большинство буренок в ожидании потомства. Для мам в декрете предусмотрено специальное помещение, где для новорожденных телят будет даже буфет.

Игорь Гордей, первый заместитель генерального директора Могилевского госплемпредприятия:

Создана зона отдельная, то бишь рядом, за стенкой, где они будут находиться без мамок. Туда мамка не сможет пройти. Там же они будут докармливаться, эти теленки. Получать КР-1, комбикорм, микроэлементы, добавки.

Для Дрибинского района новый комплекс – это не только мощный импульс в развитии животноводства, прибавка в валовом продукте, но еще и плюс 20 рабочих мест. Штат укомплектован местными жителями. И для скромных работников сельского хозяйства, которые помнят старую ферму, новые условия труда – это явный прогресс: техническое переоснащение коснулось и бытового корпуса, где появились гардероб, комнаты для приема пищи, стирки и сушки белья. Проект с прицелом на экспорт уже доказал свою эффективность. Дрибинских герефордов охотно покупают Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. С 2024 года прописку за рубежом получили 100 голов.