«Исторический реванш неизбежен». Азарёнок о том, что ждёт Европу на фоне ситуации с беженцами
Новости Беларуси. Кризис с мигрантами создан Западом специально. Это часть глобальной игры по переделу мира. Польше досталась роль поджигателя и провокатора. Так считают многие эксперты. Почему разгоняется военная истерика и на что готовы в Лондоне и Вашингтоне, чтобы сохранить мировое доминирование?
Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мир – на изломе. Беларусь – на передовой. Новости уже почти как сводки боевых действий. 16 ноября фактически нашу границу обстреляли, забросали гранатами, применили химическое оружие. Все словно обезумели.
Как вы думаете, зачем глобальной «элитке» понадобилось год назад ломать Америку через колено и протащить в Белый дом полутруп? Какую миссию он должен исполнить? Куда они так торопятся? Глобальный передел мира вошел в тупик. Гегемония ускользает. Финансовая пирамида рушится. Посмотрите на их лица. Они в панике. У них трясутся руки. У них в глазах ужас. Они не знают, что делать.
После того как несколько лет назад наши президенты декларировали новый Союз на постсоветском пространстве, говорящие рты Запада заявили, что для них это экзистенциальная угроза, что они этого не допустят. Но вот 4 ноября, в день победы над поляками, союзные программы были подписаны. И через несколько дней – кризис на границе. Именно Запад его организовал. Они контролируют мафию, торгующую людьми. Под шумок они стягивают войска на границу. Они накаляют ситуацию в Черном море. Но все волны экспансии ломаются о стены Брестской крепости.
Сколько они уже сделали для, чтобы свалить Беларусь. «Блицкриг», попытка цветного переворота, санкции, диверсии, технологические атаки, военный шантаж. Но ломают зубы. И наполняются черной ненавистью.
Григорий Азаренок:
В Беларуси сейчас вершится мировая история. Здесь решается вопрос о суверенитете Европы. Америка взяла ее за горло костлявой рукой своих цепных шавок – прибалтийских «вымиратов» и польских фашистов. И если страны Старого света не продавят их, не примут беженцев, то о своей свободе они могут забыть окончательно. Вашингтон и Лондон погонят их на убой, а сами будут стоять в сторонке.
После звонка Меркель все американские содержанки просто затравили ее. Германия, тебе нравится, что твои бывшие колонии склоняют тебя по отмашке янки? Жив ли хоть чуть-чуть дух Шиллера и Гете, или же вы окончательно перестали быть народом? Сейчас вопрос стоит именно так.
«Это та схема, которая была во время холодной войны». Лазуткин о том, какая связь между курдами на польской границе и Донбассом – читайте здесь.
Вы проиграете и сами это понимаете. 16 ноября появилась любопытная обложка. Идут Лукашенко, Путин, Си Цзиньпин, Мадуро и Эрдоган. Красиво идут. Гордо. И надпись The Bad Guys Are Winning. Поломался ваш постисторический мир. Трансгендерное античеловечество проиграло. Сила, честь, доблесть и народность берут верх. Поклонитесь ей, слабаки.
Ваша партия проиграна. И у вас есть соблазн грохнуть мир одним ударом. Только вот напомним вам слова Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы же развяжете третью мировую войну. Вы что к этому толкаете нас с россиянами? Вы хотите победить в этой войне? Не будет победителей. А если и будут, то не вы.
Григорий Азаренок:
8 декабря будет 30 лет убийству СССР. Тогда вы торжествовали. Вы думали, что навсегда. Но исторический реванш неизбежен. И чем быстрее вы это осознаете, тем проще и теплее вам будет дальше жить.