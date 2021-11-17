«Исторический реванш неизбежен». Азарёнок о том, что ждёт Европу на фоне ситуации с беженцами

Новости Беларуси. Кризис с мигрантами создан Западом специально. Это часть глобальной игры по переделу мира. Польше досталась роль поджигателя и провокатора. Так считают многие эксперты. Почему разгоняется военная истерика и на что готовы в Лондоне и Вашингтоне, чтобы сохранить мировое доминирование?

Как вы думаете, зачем глобальной «элитке» понадобилось год назад ломать Америку через колено и протащить в Белый дом полутруп? Какую миссию он должен исполнить? Куда они так торопятся? Глобальный передел мира вошел в тупик. Гегемония ускользает. Финансовая пирамида рушится. Посмотрите на их лица. Они в панике. У них трясутся руки. У них в глазах ужас. Они не знают, что делать.

После того как несколько лет назад наши президенты декларировали новый Союз на постсоветском пространстве, говорящие рты Запада заявили, что для них это экзистенциальная угроза, что они этого не допустят. Но вот 4 ноября, в день победы над поляками, союзные программы были подписаны. И через несколько дней – кризис на границе. Именно Запад его организовал. Они контролируют мафию, торгующую людьми. Под шумок они стягивают войска на границу. Они накаляют ситуацию в Черном море. Но все волны экспансии ломаются о стены Брестской крепости.

Сколько они уже сделали для, чтобы свалить Беларусь. «Блицкриг», попытка цветного переворота, санкции, диверсии, технологические атаки, военный шантаж. Но ломают зубы. И наполняются черной ненавистью.