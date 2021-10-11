Исторический максимум. В Брестской области рассчитывают собрать небывалый урожай кукурузы

Новости Беларуси. В Беларуси во всех регионах завершили сев озимых культур на 1,5 тысячах гектарах. Сегодня задача номер один для аграриев – уборка кукурузы на силос и зерно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компенсировать недобор зерновых и заложить в достатке кормов – залог стабильной работы агропредприятий вплоть до следующего сезона. Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

Комбайн любит хорошую погоду и тем более сухую. Всегда приятно убирать, когда сухо и не налипает на решето и прочее. Приятнее убирать и меньше дел комбайнеру. 40-летний опыт механизатора Ивана Пашкевича ему подсказывает, что год для кукурузы удался. И его чутье не подводит – бункеры заполняются зерном каждые 15 минут. Больше 120 центнеров с гектара для «Остромечево» пусть еще не рекордная, но уже внушительная урожайность.

Иван Пашкевич, механизатор сельхозпредприятия «Остромечево»:

Если она мелкая, она просто проваливается в режущий аппарат. Все, тут ничего не добьешься. А если початок нормальный, то она нормально идет.

– Сейчас уродилась?

– Сейчас прекрасно, просто прекрасно. По 4 метра есть местами. Идешь, комбайна не видно. Для хозяйства «Остромечево» 2021 год выдался щедрым: сперва получили урожай зерновых больше, чем в 2020-м, а теперь и с кукурузы «собирают сливки». Дело в строгом соблюдении технологии.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мой рост – 165 сантиметров, а эта красавица явно выше. Рост кукурузы свидетельствует о том, насколько о ней заботились – внесение минеральных удобрений, химзащита и солнечное тепло. Царица полей любит влагу, а еще купаться в солнечных лучах.

В «Остромечево» под янтарь полей отводят треть площадей – свыше 3 000 гектаров. Всегда используют комбинацию отечественных и зарубежных гибридов. Принцип не в одну корзину еще никто не отменял.

Анатолий Машлякевич, агроном сельхозпредприятия «Остромечево»:

Проходили дождики в период цветения. Как видно, у нас початок полностью сформирован, нет промежутков, ни потерь, ничего пустого. Когда не хватает влаги или из-за сильной жары есть промежутки в початке. У нас початок стоит ровный, полностью выполненный и на данный момент сухой – самый для заготовки на зерно.

Всего в Брестской области планируют получить не меньше 250 тысяч тонн кукурузы на зерно, а это максимальный заказ за многие годы. Параллельно аграрии уже завершают уборку початков на силос. Виды на урожай – не меньше 5 миллионов тонн – это новый рекорд по зеленому корму для региона. Каждый день хозяйства прибавляют по 100 тысяч тонн.

Федор Вабищевич, управляющий участком сельхозпредприятия «Остромечево»:

Чтобы получать такие высокие урожаи, надо просто заниматься земледелием правильно, по технологии. Плюс, конечно, здесь сорта семян и зерновых, и кукурузных, надо отслеживать каждый год. Ездить, например, по другим хозяйствам, даже за границу. Не боятся этого, потому что это дает только плюсы. В «Остромечево» урожайность кукурузы на силос составляет порядка 460 центнеров с гектара. Это не просто цифра для отчета, а уверенность в завтрашнем дне для целого хозяйства, чтобы обеспечить кормами все животноводство, а это больше 18 тысячи буренок.

Олег Бурак, директор сельхозпредприятия «Остромечево»:

Мы в этом году хотим заложить более качественный корм. Соотношение початка и стебля – 40 на 60. Принято решение убирать на высоту 45-50 (даже до 60 сантиметров высота среза), чтобы заложить более качественный высокоэнергетический корм. Стадо довольно-таки внушительное, поэтому основная задача наших агрономов – дешевые и качественные корма. Потому что основное – 70 % выручки – это молоко и мясо.

О том, что кукурузу на зерно необходимо убрать качественно, обсуждалось на недавнем большом совещании во Дворце Независимости. Даже не просто обсуждалось, а поручалось главой государства. Поскольку так мы сможем компенсировать дефицит зерновых. Ну а регионам, которые нуждаются в силосе, наказ – успеть его получить. Сроки и технологическая дисциплина – из года в год требование Президента от чиновников и аграриев.