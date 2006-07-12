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Детям об армии расскажет специальный сайт

12 июля 2006 14:15
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Минобороны Беларуси при поддержке Минобразования создало сайт об армии специально для детей. Он рассказывает школьникам о Вооруженных Силах республики и порядке прохождения воинской службы. Посетители сайта смогут совершить виртуальную экскурсию по военному городку.Сайт www.deti.mil.by представлен  в  двух версиях  для детей в возрасте 6-12 лет и 12-18 лет.  Важным  отличием этого интернет-ресурса разработчики называют наличие  флэш-игр,  каждая из которых помогает  закрепить и виртуально  применеить знания, полученные  на  страницах  сайта. Также, его постоянные посетители могут создать свою  личную страничку. 
# общество

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