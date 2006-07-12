Детям об армии расскажет специальный сайт

Минобороны Беларуси при поддержке Минобразования создало сайт об армии специально для детей. Он рассказывает школьникам о Вооруженных Силах республики и порядке прохождения воинской службы. Посетители сайта смогут совершить виртуальную экскурсию по военному городку.Сайт www.deti.mil.by
представлен в двух версиях для детей в возрасте 6-12 лет и 12-18 лет. Важным отличием этого интернет-ресурса разработчики называют наличие флэш-игр, каждая из которых помогает закрепить и виртуально применеить знания, полученные на страницах сайта. Также, его постоянные посетители могут создать свою личную страничку.