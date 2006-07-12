Детям об армии расскажет специальный сайт

Самочувствие студотрядовцев в норме!

С наступлением жары в студенческих отрядах БРСМ усилен санитарно-эпидемический контроль. Специалисты санитарных служб и руководство лагерей беспокоится о состоянии здоровья участников трудового семестра и соблюдении ими правил гигиены. На постоянном контроле - и условия труда юношей и девушек, и их самочувствие при работе в жару. Несмотря на такую погоду санитарно-эпидемическая ситуация в студотрядах, по мнению специалистов, опасений не вызывает.