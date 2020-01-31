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Исторические здания академии МВД на проспекте Машерова будут реконструировать

31 января 2020 14:39
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Новости Беларуси. Исторические здания Академии МВД на проспекте Машерова ожидает реконструкция. Ремонтные работы запланированы на весну, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Исторические здания академии МВД на проспекте Машерова будут реконструировать-1

Пару дней назад прохожие жаловались, что с балконов здания общежития Академии МВД осыпается штукатурка. Службой эксплуатации во время осмотра выявлены незначительные дефекты – отслоение шпаклевочного слоя и краски. Специалисты оперативно приняли меры: с балкона сняли штукатурку, чтобы она не падала на тротуар.

Исторические здания академии МВД на проспекте Машерова будут реконструировать-4

Николай Шваб, заместитель начальника Академии МВД, начальник управления финансов и тыла:
По факту осыпания штукатурки на Машерова, 4 могу рассказать следующее. Производились плановые работы по демонтажу отслоившихся кусков шпатлевки, было выставлено соответствующее ограждение. По завершении работ ограждение было убрано, остатки штукатурки сметены с тротуара.

Исторические здания академии МВД на проспекте Машерова будут реконструировать-7

Здание по проспекту Машерова, 4 имеет статус историко-культурной ценности, поэтому решение о его ремонте принимается при участии экспертов.

Исторические здания академии МВД на проспекте Машерова будут реконструировать-10

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Николай Шваб # Фотофакт

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