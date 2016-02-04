Исторические костюмы 16 века теперь можно примерить в музее городской Ратуши в Могилеве

Новости Беларуси. Уникальный эксперимент в стенах музея. В Могилеве юные посетители городской Ратуши впервые могут не только полюбоваться историческими костюмами, но и буквально примерить их на себя. Здесь воссоздали 20 нарядов эпохи Магдебургского права, 16-й век.

Вдохновили сотрудников материалы, посвященные белорусской истории времен Ренессанса. Использовали художники и портреты, размещенные в залах Ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, у экскурсоводов в музее тоже свои исторические костюмы. Так экскурсии проходят намного интереснее. Помимо образовательной программы детей ждет и приятный бонус — фото на память.

Елена Марзалюк, старший научный сотрудник музея истории Могилева:

Основные посетители нашего музея – это, конечно, наши дети. И чтобы нашим детям было интересно в музее, мы решили придумать вот эти исторические костюмы. Они могут сами здесь надеть эти костюмы на себя, примерить, походить, посидеть, сфотографироваться. То есть могут немножко окунуться в эпоху Магдебургского права.

Марина Нестерук, художник музея истории Могилева:

Работа приятная. И очень приятно то, что детям очень нравится. Очень довольные уходят домой, рассказывают мамам, какие они были красивые.