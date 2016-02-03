Шокирующие подробности заказного убийства в Речице: отец оставил детей без матери ради имущества

Новости Беларуси. Точка в деле о жестоком убийстве в Речице поставлена – по 25 лет. Такой приговор вынесен киллеру и заказчику. Весной 2015 года муж заказал убийство жены. Жизнь супруги он оценил в 5 тысяч долларов. Мотив – заполучить имущество, приобретенное в браке. В этой истории, конечно, ужаснула и циничность исполнителя. Убийца работал в ритуальной службе. И на следующий день именно он абсолютно невозмутимо забирал из морга тело своей же жертвы.

Это циничное преступление перевернуло размеренную жизнь райцентра. Мужчина заказал убийство собственной жены. Только для того, чтобы заполучить имущество, нажитое в браке.

В зале суда все напряжены до предела. На скамье подсудимых двое. И ведут себя они по-разному. Исполнитель заказа, Василий, лица не прячет. Следствие доказало, что он нанес 34-летней женщине 14 ножевых ранений. За пять тысяч долларов, которые пообещал убийце муж жертвы. Он как раз-таки не может смотреть на людей в зале, прячет взгляд и отворачивается от камер.

Судья:

Назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Исполнитель и координатор кровавого плана 25 лет проведут за решеткой. Именно этого добивалось гособвинение. Следователи опросили более полусотни свидетелей и провели десятки экспертиз, прежде чем полностью восстановили картину преступления.

Тело жительницы Речицы было обнаружено 16 апреля во дворе частного дома. 46-летний муж сразу попал под подозрение, но всю вину отрицал. Ведь заранее позаботился об алиби: весь день преступления был на виду, встречался с людьми. Однако эта «страховка» разбилось о показания еще одного подозреваемого.

Виктория Евсеенко, государственный обвинитель:

Убита молодая женщина, остались двое детей. Супруг погибшей женщины виновным себя в организации ее убийства не признал. Решающим фактором стали доказательства, которые были собраны на предварительном следствии. И, естественно, показания второго обвиняемого, которые полностью изобличали супруга в совершении данного преступления.

Именно Василий под видом работника газовой службы попросил жертву выйти во двор, где и было совершено преступление. Женщина скончалась на месте происшествия. А на следующий день наемный убийца уже забирал тело из морга, чтобы передать родственникам: мужчина работал в ритуальной службе. План преступления сработал.

Сергей Гопонюк, отец погибшей:

Хотелось бы, конечно, чтобы организатор такого циничного, злостного, преднамеренного убийства, которое он планировал в течение нескольких месяцев, а не одного дня, понес более суровое наказание. Не было бы организатора убийства – не было бы и исполнителя, и самого убийства.

На первый взгляд, вполне обычная семья. Ругались, мирились, но это бывает, – говорят соседи.

Иван Сташук, сосед:

Как у всех: где-то поругаются, где-то помирятся. То расходились то сходились.

В последний раз разойтись по-хорошему не вышло. Соседи уже были свидетелями вспышек гнева мужа убитой, но что все зайдет так далеко, никто и подумать не мог.

Иван Сташук, сосед:

Возле калитки своей чуть человека не убил. Это все видели, после этого перестали с ним общаться. Можно сказать, нарвался на то, что хотел. Но я не думал, что так далеко зайдет. Страшно.

Часть от обещанных пяти тысяч заказчик успел выплатить исполнителю, а взамен хотел стать хозяином совместно нажитых с супругой средств. Такой мотив звучит дико, особенно для родственников убитой.

Сергей Гопонюк, отец погибшей:

Дом, который он подарил своему же сыну, невозможно было бы вернуть в любом случае назад. Какие-то денежные средства на счете. Это не является таким основополагающим фактором. Что его побудило, трудно сказать, но это не открытый какой-то корыстный мотив. Скорее всего, это месть какая-то.

Приговор областного суда все еще может быть обжалован и опротестован. Будет ли это делать защита, пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.