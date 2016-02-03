В Минском государственном профтехколледже строительства и коммунального хозяйства будут готовить «хаус-мастеров»

Новости Беларуси. Минск делает ставку на рабочие специальности. Столичным предприятиям и организациям коммунальной собственности требуются универсальные специалисты. Так называемых «хаус-мастеров» планируют готовить в Минском государственном профессионально-техническом колледже строительства и коммунального хозяйства. Учебная программа будет рассчитана на три года.

Примечательно, что уже сейчас здесь занимаются переподготовкой. В 2015 году соответствующие свидетельства получили 17 минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Чуприс, директор УО «Минский государственный профессионально-технический колледж строительства и коммунального хозяйства»:

Планируем производить набор после базовой школы, то есть после 9 классов. И так как мы даем общее среднее образование, то это будет не менее трех лет. Сегодня рассматривается вопрос потребности в данных рабочих кадрах для жилищного коммунального хозяйства не только Минска, а и Минского района, Минской области.