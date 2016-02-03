Полгода 16-летний подросток из Столина воровал деньги с карточек пользователей соцсетей

Новости Беларуси. Виртуальная афера с реальным ущербом. Возбуждено несколько уголовных дел в отношении жителя Столина. Примечательно, что подозреваемому всего 16 лет. Подросток почти полгода похищал деньги с карточек пользователей соцсетей. Парень взламывал пароли и писал от чужого имени крик о помощи. Мол, непростая ситуация, нужны деньги. Многие откликались

Схема аферы, которую придумал юный житель Столина, была проста. Парень (а следователи подчеркивают, что пока не понятно, конкретно ли он совершал преступления) каким-то образом заходил на чужие аккаунты пользователей в одной из социальных сетей, блокируя их для предыдущих владельцев. Затем под видом настоящего хозяина он рассылал сообщения друзьям. В них он писал, что ему нужно срочно сделать онлайн покупку, а у его собственной банковской карты или истек срок годности, или (школьник придумывал несколько вариантов истории) она заблокирована.

Некоторые виртуальные друзья откликались, думая, что о помощи просит именно тот, под чьим именем пришло сообщение. Таким образом 16-летний парень завладевал реквизитами их банковских карт. А уже потом тратил деньги в онлайне или перечислял на собственные счета. Этим школьник занимался в течение пяти месяцев. Вычислить его удалось после того, как пострадавшие обратились в милицию.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В среднем у каждого пользователя социальной сети похищалось от 1 млн до 2 млн рублей. Пострадавшими по уголовному делу проходят жители пяти областей: Гродненской, Брестской, Гомельской, Витебской и Минской областей. Установить подозреваемого удалось благодаря совместным действиям следователей и оперативных сотрудников Министерства внутренних дел. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.

В отношении жителя Столина уже возбудили уголовные дела. Ему инкриминируют две статьи: несанкционированный доступ к компьютерной информации и неоднократные хищения с использованием компьютерной техники. Рамки ответственности по первой статье достаточно гибкие: от штрафа до лишения свободы на два года. По второй – до семи лет тюрьмы. Причем по ней сажают уже с 16 лет. А с апреля, когда в силу вступят изменения в Уголовный Кодекс, с 14. Так что на возраст на этот раз, возможно, делать скидку не стоит. В любом случае, окончательный вердикт вынесет суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следователи изъяли все вещи, на которые юный житель Столина успел потратить украденные деньги. Сейчас ведется работа, чтобы возместить ущерб пострадавшим. Правоохранители же просят жертв подобных преступных действий незамедлительно сообщать о них в милицию.