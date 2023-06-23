«Источником заражения является больной человек». Чем опасно заболевание корью для детей?

Корь – это очень опасная вирусная инфекция, известная человечеству более двух тысяч лет. Заболевание, вызываемое вирусом кори, поражает эпителий верхних дыхательных путей и кожные покровы.
Корь – это очень опасная вирусная инфекция, известная человечеству более двух тысяч лет. Заболевание, вызываемое вирусом кори, поражает эпителий верхних дыхательных путей и кожные покровы.
Наталья Орлова, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:
На территории нашей страны регистрируются случаи заболевания корью и у детей, и у взрослых. Какое это заболевание? Оно серьезное, высоко контагиозное. То есть при встрече с больным человеком возможность заболеть до 90 % и у детей, и у взрослых. Источником заражения является больной человек.
Этот вирус очень летуч – вместе с воздухом он может попадать даже на другие этажи здания через окна или вентиляцию, поэтому заразиться корью можно просто находясь в одном доме с заболевшим. Симптомы такого недуга проявляются не сразу. Инкубационный период составляет от 10 до 14 дней. За это время инфекция размножается в организме, а самочувствие ребенка не меняется.
Наталья Орлова:
Вначале больного беспокоит подъем температуры до высоких цифр, головная боль, проявление ринита, то есть насморк, проявление конъюнктивита, частый, сухой, навязчивый кашель. После 4-5 дней у больных появляется сыпь. Она особенная. Вначале появляется на лице, в области шеи, потом появляется на груди, на туловище, а потом и на конечностях. Есть симптомы, которые в первую очередь указывают на наличие данного заболевания. Это пятна Филатова-Коплика, которые имеют вид песчаных элементов на слизистой полости рта с внутренней стороны щек.
Специфического лечения от кори не существует. На время болезни ребенка нужно изолировать и соблюдать постельный режим. Заболевание не поддается противовирусной терапии, все лечение направлено на облегчение состояния.
Наталья Орлова:
При наличии данных симптомов пациенты в первую очередь обращаются за медицинской помощью для постановки диагноза и госпитализации в больницу. Чем опасно данное заболевание? Оно опасно своими осложнениями. Это может быть и бронхит, и тяжелая пневмония, отиты, ларингиты, а также энцефалиты, менингиты, что требует лечения в стационаре и оказания неотложной медицинской помощи. Так как данное состояние может привести и к инвалидности, и к летальным исходам.
Согласно статистике восприимчивость к кори у неболевших и невакцинированных людей 95%. Единственная возможность избежать заболевания – сделать прививку.
Наталья Орлова:
Самое первое и главное, что мы должны сделать, это сделать вакцинацию от кори. Вакцинация от кори проводится в два этапа. Первая прививка ставится в возрасте одного года, ревакцинация в возрасте шести лет перед походом детей в школу.
*На правах рекламы.