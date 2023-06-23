«Источником заражения является больной человек». Чем опасно заболевание корью для детей?

Корь – это очень опасная вирусная инфекция, известная человечеству более двух тысяч лет. Заболевание, вызываемое вирусом кори, поражает эпителий верхних дыхательных путей и кожные покровы.

Наталья Орлова, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

На территории нашей страны регистрируются случаи заболевания корью и у детей, и у взрослых. Какое это заболевание? Оно серьезное, высоко контагиозное. То есть при встрече с больным человеком возможность заболеть до 90 % и у детей, и у взрослых. Источником заражения является больной человек.

Этот вирус очень летуч – вместе с воздухом он может попадать даже на другие этажи здания через окна или вентиляцию, поэтому заразиться корью можно просто находясь в одном доме с заболевшим. Симптомы такого недуга проявляются не сразу. Инкубационный период составляет от 10 до 14 дней. За это время инфекция размножается в организме, а самочувствие ребенка не меняется.

Наталья Орлова:

Вначале больного беспокоит подъем температуры до высоких цифр, головная боль, проявление ринита, то есть насморк, проявление конъюнктивита, частый, сухой, навязчивый кашель. После 4-5 дней у больных появляется сыпь. Она особенная. Вначале появляется на лице, в области шеи, потом появляется на груди, на туловище, а потом и на конечностях. Есть симптомы, которые в первую очередь указывают на наличие данного заболевания. Это пятна Филатова-Коплика, которые имеют вид песчаных элементов на слизистой полости рта с внутренней стороны щек.