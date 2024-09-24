Источник Святого Пантелеймона, где происходят чудеса. Чем знаменит целебный родник?

Старожилы рассказывали, что во время ВОВ источник приватизировали немцы. В советские богоборческие времена здесь было стрельбище и тренировались солдаты. Но лет 10 назад памятник природы начали облагораживать. Сегодня это объект духовного значения. По всем исследованиям – химический состав идеальный.

Иерей Вадим Котов, благочинный церквей 1‑го Оршанского районного округа:

На территории родника всегда такой особый микроклимат, даже во время августовской жары, в этом году было за 35, во время молебна люди заметили, что маленький дождик моросил на протяжении часа, хотя ни облачка не было на небе, здесь растения, которые произрастают, цветут буквально до морозов, несколько раз за летний период растения зацветают, приносят семена. Все как в древности обновляется в таких ускоренных темпах.