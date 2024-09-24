Оршанская мельница: место, окутанное мистикой. Какие тайны и загадки скрывает уникальный музей?

Приглашаем на осенние выходные в белорусский Суздаль – славный город Оршу. Стартуем с этнографического музея. Такой один на всю страну. Он разместился в здании старинной водяной мельницы 1902 года.

Виктория Радченко, заведующий Оршанским этнографическим музеем «Мельница»:

Говорили, что чтобы мельница крутилась, нужно Шишиге (духу мельницы) дать какую-нибудь взятку, тогда бросали крошки, какие-то остатки зерна. Ну, а мельник тоже был человеком, который стоит на пограничье между миром духов и между миром живых. Как считают старожилы, живет у нас и Белая дама, дух ее.

Музей открыли в 1995-м. Первый зал посвящен земледелию и выращиванию. Орудия труда и предметы быта рассказывают о тяжелых крестьянских буднях. «Свет души и таланта» – экспозиция на втором этаже – зеркало ремесел и мастерства. Здесь можно, как на машине времени, перенестись в XIX – начало XX века, оказаться в оршанской хатке, изучить тонкости гардероба и познакомиться с народным артом.