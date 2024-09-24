Сергей Хоменко выступил на Саммите будущего в Нью-Йорке

Цивилизованное будущее категорически несовместимо с незаконными санкциями. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Республики – национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития на Саммите будущего в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Беларуси, одна из проблем, с которой необходимо разобраться, – незаконные санкции. Ведь они представляют собой одно из самых серьезных препятствий для устойчивого развития на планете.

Выступая на третьем пленарном сегменте Сергей Хоменко обозначил, что мир оказался заложником эгоистических подходов стран Запада, в основе которых стремление обеспечить свои интересы за счет других. Однако такие площадки, как Саммит будущего, должны стать возможностью для государств выработать общие конструктивные начала, чтобы построить новый справедливый многополярный мировой порядок.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Санкции нарушают Устав Организации Объединенных Наций! Санкции подрывают продовольственную и экологическую безопасность, особенно в наименее развитых странах! Санкции ограничивают доступ к финансовым и товарным рынкам, транспортной инфраструктуре! Санкции – это путь в тупик! Наконец, санкции противоречат здравому смыслу!

В силу постоянно растущей взаимозависимости на планете санкции имеют глобальный негативный эффект, влияют на всех, включая и их инициаторов. Одним из важнейших итогов саммита должен быть вывод, что цивилизованное будущее категорически несовместимо с незаконными санкциями!

Еще один немаловажный аспект, на который стоит обратить внимание – неоколониальная политика Запада. В то время как во многих странах люди голодают, умирают от эпидемий, не имеют доступа к питьевой воде и лекарствам, миллиарды тратятся на закупку вооружений для разжигания конфликтов.

В Беларуси убеждены: мира без развития быть не может. Западу необходимо отказаться от нынешнего курса. В противном случае ответственность за неудачи в реализации повестки-2030 и итогов Саммита будущего ляжет на их плечи, подчеркнул Сергей Хоменко.