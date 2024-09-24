Агроусадьба в Берестеново: романтика лесного шалаша. Какой отдых ожидает на берегу Днепра?

За релаксом отправляемся в деревню Берестеново, чтобы прочувствовать все прелести отдыха в треугольных домиках, нынче популярных А-фреймах. Романтика лесного шалаша и приключений будоражит. А с функцией все включено – фантастика. За панорамными окнами – Днепр, внутри согревает камин.

Днепр – главный центр притяжения. Можно взять напрокат каяки и слиться с природой. Когда-то здесь проходил путь «из варяг в греки». Во время войны 1812 года переправлялись наполеоновские войска. А еще сохранились жернова от старинной мельницы.

Юрий Гурский, хозяин агроусадьбы:

Особенность этого места: между Дубровно и Оршей находится Оршанская возвышенность. Здесь знаменитые карстовые пороги. Здесь очень рыбное место, водится много краснокнижных рыб. Обычно чистая вода в июле и августе при условии, что нет дождей. В том году она была настолько чистая, что когда ныряешь и одеваешь маску, как в бассейне – прозрачность воды 2,5 – 3 метра.