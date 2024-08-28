«Истинные причины и подробности задержания покрыты «белыми пятнами». Дзиодзина об аресте Дурова во Франции

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В конце минувшей недели прокуратура Франции задержала основателя Telegram Павла Дурова. Истинные причины и подробности задержания покрыты «белыми пятнами», что, конечно, способствует распространению слухов, домыслов и дезинформации. И если попытаться выяснить, что конкретно ему вменяют, то невольно складывается впечатление, что Дуров согрешил перед законами Франции абсолютно во всем.

Однако если даже допустить истинность любой из тех причин, которые были озвучены в СМИ, можно заключить однозначный вывод о том, насколько платформа Telegram является на данный момент влиятельной на жизнь людей в современном мире. Ведь по сути она объединяет в себе тематические каналы, наполненные информационным контентом, и возможность оперативной связи между пользователями по всему миру.

Так, сразу в одном приложении люди получают и возможность комфортной коммуникации, и быстрого получения информации на языке так называемого клипового мышления. Что при интенсивной динамике жизни современных людей эффективно позволяет им сэкономить время. И независимо от того, нравится это кому-либо или нет, но для части пользователей смартфонов Telegram-каналы вообще являются основным средством получения информации. И по факту это означает, что корень социальных представлений об окружающем мире формируется в обществе под влиянием той информации, которую люди впитывают из так называемой «Телеги». Что само по себе делает данную платформу привлекательной для мошенников, политических провокаторов, пропаганды, иностранных спецслужб для дальнейшей работы с инфопространством.