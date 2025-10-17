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В Румынии в жилом доме прогремел мощный взрыв – есть погибшие

17 октября 2025 10:44
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Чрезвычайное происшествие в румынской столице. В Бухаресте в многоэтажном жилом доме прогремел мощный взрыв. По предварительным данным погибли два человека, еще 11 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии в жилом доме прогремел мощный взрыв – есть погибшие-2

В результате инцидента полностью разрушены несколько квартир на пятом и шестом этажах. Сейчас на месте работают экстренные службы и полиция. Не исключено, что количество жертв может вырасти, так как пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Взрывной волной сильно повреждены соседние дома и находящаяся рядом школа. Там прекращены занятия, всех учеников отправили по домам. Обломки разлетелись на сотни метров, они повредили десятки припаркованных во дворе машин. Причины ЧП пока неизвестны, специалисты предполагают, что произошла утечка газа.

# ЧП

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