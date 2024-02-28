Используется искусственный интеллект. Какое уникальное оборудование есть в медцентре «Корона»?

Нейросети пишут дипломные работы, сдают экзамены, рисуют картины и даже могут быть интересными и остроумными собеседниками. Некоторые эксперты предрекают, что в будущем они заменят большинство существующих профессий. О том, как люди научились работать со сверхразумом, и стоит ли опасаться искусственного интеллекта, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «С помощью искусственного интеллекта» Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Искусственный интеллект в бьюти-сфере – это прорыв? Как давно он пришел в сферу красоты?

Ольга Жуковец, директор медицинского центра косметологии и эстетической красоты «Корона»:

Это абсолютно точно прорыв, благо. В медицинском центре «Корона», директором которого я являюсь, искусственный интеллект используется уже четыре года. В то время как, возможно, мы только недавно вообще, в принципе, стали слышать о нем. В нашем медицинском центре есть диагностическое оборудование FotoFinder Medicam, которое позволяет нам диагностировать любое новообразование на коже, а также работать с трихологическими проблемами кожи головы. Сейчас очень часто мы сталкиваемся с тем, что выпадение волос – это такая достаточно большая проблема как у детей, так и у взрослых. Как это работает? Есть определенная специальная база. То есть это база, которая ежедневно пополняется клиническими случаями пациентов со всего мира. Соответственно, все пациенты, которые приходят к нам, – мы делаем на FotoFinder фототрихограмму. Фотографируем участок кожи там, где есть то или иное новообразование. Мы можем провести диагностику, проанализировав те случаи, которые есть уже в данной базе, что позволяет нам помимо диагностики также подбирать необходимое, нужное лечение. В нашем медицинском центре есть также оборудование, которое лечит витилиго и все возможные заболевания как кожи, так и головы. Также мы используем абсолютно уникальное оборудование – это диагностическое оборудование Janus Pro, которое появилось в медицинском центре «Корона» у нас первых, единственных. С помощью его мы можем диагностировать по семи показателям все необходимые последующие процедуры, которые можем произвести клиенту в виде косметологических процедур. Конечно, это не умоляет достоинств, квалификаций, профессионализма наших врачей. Безусловно, с помощью искусственного интеллекта мы можем более полную картинку увидеть, не только визуально. Хочу сказать, что, конечно, последнее касание всегда за нашим врачом. То есть уже необходимые процедуры назначает именно врач, но основываясь на той диагностике, которая проведена. Четыре года работаем с этим оборудованием

Наталья Надольская:

Ставите в известность, что это по технологии искусственного интеллекта? Вы как-то презентуете этот аппарат своим посетителям? Ольга Жуковец:

Абсолютно точно презентуем. Безусловно, мы искусственным интеллектом также пользуемся в социальных сетях. Хочу сказать об этом, что сегодня существует закон о персональных данных, поэтому не все пациенты хотят, чтобы их слова каким-то образом интерпретировались так, как они были сказаны либо их фотографии какие-то были. Поэтому мы можем рисовать и писать тексты с помощью искусственного интеллекта. В то же время мы всегда говорим о том, что это оборудование обладает такими возможностями. У нас это везде – то есть на сайте и в Instagram. Соответственно, консультация с трихоскопом стоит чуть дороже. Наши пациенты уже к этому привыкли, поскольку медицинскому центру 20 лет, и 4 из них мы работаем с этим оборудованием. Поэтому они приходят, зная, куда идут. Они понимают, что сегодня это самое уникальное оборудование, которое есть и работает во благо. «Возможность дополнительной диагностики и лечения»

Наталья Надольская:

Вы сказали, что все-таки последнее слово за врачом, косметологом. Я понимаю, какой квалификацией он должен обладать, чтобы еще интерпретировать ту информацию, которую выдаст этот аппарат. Нет ли какой-то конкуренции: все-таки, что первично – аппаратура высококлассная, и идти в ваш медицинский центр все-таки к специалисту или потому что у вас есть этот аппарат, или это симбиоз? Ольга Жуковец:

Это абсолютно точно симбиоз. Конечно, мы как медицинский центр привлекаем врачей высшей квалификационной категории либо первой. В данном случае это возможность дополнительной диагностики и лечения. Когда мы приходим к врачу, хотим слушать, возможно, не субъективное его мнение, а когда у нас есть помощь – диагностический аппарат. Конечно, у нас не возникает никогда такого, что клиент говорит: «Я, пожалуй, сэкономлю, схожу только на консультацию без трихоскопии». Это абсолютно точно.