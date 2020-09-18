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Госпогранкомитет: охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном режиме

18 сентября 2020 07:35
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Новости Беларуси. Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничного контроля с применением тактических резервов. Об этом заявили в Госпогранкомитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет: охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном режиме-1

Все меры принимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Пункты пропуска оформляют на въезд и выезд в пределах пропускной способности. Очередей нет.  

# Госпогранкомитет # общество # Фотофакт

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