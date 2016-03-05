Милиция Минска: как развивалось и изменялось главное управление внутренних дел Мингорисполкома

4 марта – памятная дата в истории белорусской милиции. В 2017 году стражи порядка отметят большой 100-летний юбилей службы.

Елена Хмеленок, старший инспектор Центра культурно-воспитательной работы ГУВД Мингорисполкома:

Момент возникновения минской милиции – 4 марта 1917 года, когда был подписании приказ о назначении временным начальником минской милиции Михаила Александровича Михайлова. Под его именем скрывается Михаил Васильевич Фрунзе. Первоначально предполагалось, что преступность сама по себе на волне революционного подъема просто исчезнет. Поэтому милиция создается как временное явление, но вскоре она становится постоянным элементом общества.

Уже 6 марта за порядком в Минске следили около 200 конных и пеших милиционеров. Главный штаб тогда располагался на улице Подгорной, ныне улица Карла Маркса. Столичные милиционеры охраняли общественный порядок, боролись с преступностью, контролировали соблюдение санитарных норм и декретов.

В 20-ые годы особое внимание уделяют образованию сотрудников. Поэтому уже в 1921 году открывают Минскую школу милиции имени Фрунзе.

Особый период в истории минских правоохранителей – 30-ые годы. Тогда структура и деятельность милиции претерпевает множество изменений. Так, в 1932 году здесь создали паспортную службу. Кстати, получать этот документ в столице начали в 1933 году.

Елена Хмеленок, старший инспектор Центра культурно-воспитательной работы ГУВД Мингорисполкома:

1935 год – становление детских комнат милиции. На их основе в 1977 году была сформирована инспекция по делам несовершеннолетних. 1936 год – становление Государственной столичной инспекции.

Уличным движением в те годы управляли милиционеры-регулировщики. Специально для них на минском заводе имени Кирова изготавливали деревянные жезлы. Светофоры в столице появились в 1938 году.

Накануне Великой Отечественной войны в рядах минской милиции развернулось движение за повышение боеготовности и развитие оборонной работы. Отличная подготовка позволила с первых же дней войны весь личный состав столичной милиции перестроить на военный лад.

Елена Хмеленок, старший инспектор Центра культурно-воспитательной работы ГУВД Мингорисполкома:

24 июня – первый массированный налет непосредственно на город, когда минская милиция понесла значительные потери. Не просто сгорает архив, но, по свидетельств очевидцев, здание управления милиции, а это все-таки руководящий состав. В живых остается только 11 человек. В это время в Минск входят отступающие сотрудники милиции западных областей под командованием Петра Яковлевича Горячева. И на его плечи ложится обеспечение правопорядка.

Минские милиционеры приняли участие в легендарном параде 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве. Многие оттуда ушли на фронт. Столичные правоохранители участвовали в боях под Ленинградом, защищали Смоленск, били врага на Курской Дуге и освобождали Беларусь. Как только захватчики были изгнаны из Минска, управление милиции вновь приступило к своей работе.

Сотрудники минской милиции уже тогда в тяжелые всплески преступности проявили высокую оперативность, работали, не считаясь с личным временем, часто рискуя жизнью. Благодаря их самоотверженной работе к началу 1954 года уровень преступности в Минске значительно снизился.

По результатам оперативной деятельности, уже в 1962 году столичные правоохранители награждаются красным знаменем. Тогда же впервые утверждается текст милицейской присяги.

А в начале 70-х благодаря работе сотрудников дорожной автоинспекции Минск получил уникальный статус – город зеленых светофоров.

Елена Хмеленок, старший инспектор Центра культурно-воспитательной работы ГУВД Мингорисполкома:

Отличительная черта минчан того времени – абсолютная послушность на дорогах. То есть минчане переходили улицу исключительно на зеленый сигнал светофора. И этот опыт инспектировался в Министерстве внутренних дел СССР. По результатам проверки коллегии МВД СССР было предписано минский опыт распространять вообще на весь Союз.

Летом 1980 года столичная милиция принимает участие в проведении XXII Олимпийских игр. Лучшие сотрудники направляются в Москву. В это же время в Минске на стадионе «Динамо» проводятся отборочные матчи по футболу. Благодаря работе правоохранителей в городе не было зафиксировано ни одного серьезного преступления.

После ввода советских войск в Афганистан туда направляют сотрудников минской милиции для сохранения правопорядка.

Елена Хмеленок, старший инспектор Центра культурно-воспитательной работы ГУВД Мингорисполкома:

В последствии на службу в милицию приходят и те ребята, которые отслужили срочную службу именно в Афганистане. В частности, Сергей Викторович Давидович, служивший в легендарной 9-й роте.

Столичные милиционеры не остались безучастными и во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В начале мая в числе первых минские правоохранители отправляются в Припять. Бойцы и командиры столичного полка безупречно выполнили свой долг по спасению людей из зоны бедствия, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Труд минских милиционеров и сегодня признается на самом высоком уровне. Здесь воспитали 35 генералов, 10 сотрудников были удостоены почетного звания «Минчанин года».