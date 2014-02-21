Новости мира. На что только не идут люди, чтобы получить очередную порцию адреналина. Испанские канатоходцы попытались поразить мир прогулкой по небу. Бесстрашные спортсмены закрепили трос между двумя корзинами воздушных шаров. Поднялись на высоту более трех тысяч метров. И попытались удержать равновесие.

Экстремалы выступали без страховки. На всякий случай, правда, прихватили парашюты, которые, к слову, им очень пригодились. Спортсменам постоянно мешал сильный ветер. Полностью преодолеть дистанцию не удалось ни одному из них.

Мироточащая статуя Девы Марии появилась в израильском городе Маалот-Таршиха. Местом проявления чуда стал дом местной жительницы Амиры Хури. Она утверждает, что недавно заметила, как на статуе появились мАсляные следы.

Женщина их вытерла, но масло выступило снова. Тогда она решила рассказать об этом людям. Новость быстро распространилась среди верующих, и они начали приходить и приезжать в дом супругов Хури. Впрочем, не все проникаются чудом плачущих икон и статуй. Сами служители церкви относятся к такому явлению весьма скептически. По их мнению, необходимо проводить исследования, чтобы убедиться в подлинности мироточения.

На Филиппинах, в городе Росарио, в 40 километрах от столицы, состоялась массовая свадебная церемония. Чтобы публично обменяться клятвами, рука об руку шествует около 180 пар самых разных возрастов. Такую массовую свадьбу ежегодно организует местный мэр. На Филиппинах очень многие пары десятками лет не регистрируют свои отношения, потому что попросту не хватает денег на организацию свадебного торжества. И для таких людей эта массовая свадьба за счет властей и спонсоров – настоящий выход.

После церемонии бракосочетания, по традиции, выпускают голубей. Правда, не белых, а обычных, серых. Молодоженов и их родственников также приглашают за общий свадебный стол, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.