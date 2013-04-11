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Искусству пескографии обучат людей с ограниченными возможностями

11 апреля 2013 18:35
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Новости Минска. Арт-терапия. Искусству пескографии обучат людей с ограниченными возможностями. Необычный клуб откроется на базе территориального центра соцобслуживания населения Советского района. В специально оборудованном классе установят большой стеклянный стол с подсветкой. Живое творчество будет сопровождать музыка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анна Дулуб, заведующая территориального отделения центра социального обслуживания населения:
Мы планируем, что занятие пескографией поможет, во-первых, развить их творческий потенциал, развить их воображение. Это будет хорошая работа с мелкой моторикой. И мы также надеемся, что это поможет нормализовать психоэмоциональное состояние.

# Государственная политика # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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