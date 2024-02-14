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Искусственный интеллект в клипе. Композитор Евгений Олейник о новых технологиях в творчестве

14 февраля 2024 08:39
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14 февраля отмечается Всемирный день музыкотерапии. Есть еще и другое название – Всемирный день исцеления звуком. Лечит и музыка?

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юлия Быкова, солистка группы «Аура» и Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор.

Юрий Царев, ведущий:
Как можно лечить музыкой?

Искусственный интеллект в клипе. Композитор Евгений Олейник о новых технологиях в творчестве-1

Юлия Быкова, солистка группы «Аура»:
Я думаю, что можно. Не могу сказать практически, что я это когда-то делала, когда работала врачом. Для чего люди приходят на концерт? Чтобы получить нехватающей им эмоции, а это выброс гормонов. Полезные эмоции продлевают жизнь.

Юрий Царев:
Откроем завесу тайны. У вас есть клип, который сделан с помощью искусственного интеллекта. Расскажите про идею. Как она пришла в голову? Почему именно искусственный интеллект?

Искусственный интеллект в клипе. Композитор Евгений Олейник о новых технологиях в творчестве-4

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор:
Ты можешь загрузить статичную картинку в нейросеть, заплатить, она выдает тебе на основе твоих референсов, которые ты пишешь от руки, какое-то видео короткометражное. Совсем недавно появилась нейросеть, они работают с видео. Полгода ушло на то, чтобы научиться ей управлять словами. За полгода работы, я понял, что он становится, скорее, вдохновением. Не вижу на данный момент, как искусственный интеллект может заменить креативность. Но стать вдохновением он может для каждого.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # общество # Юлия Быкова # Евгений Олейник # Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич # Дмитрий Потапович

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