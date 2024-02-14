Искусственный интеллект в клипе. Композитор Евгений Олейник о новых технологиях в творчестве

14 февраля отмечается Всемирный день музыкотерапии. Есть еще и другое название – Всемирный день исцеления звуком. Лечит и музыка?

Юлия Быкова, солистка группы «Аура»:

Я думаю, что можно. Не могу сказать практически, что я это когда-то делала, когда работала врачом. Для чего люди приходят на концерт? Чтобы получить нехватающей им эмоции, а это выброс гормонов. Полезные эмоции продлевают жизнь.

Юрий Царев:

Откроем завесу тайны. У вас есть клип, который сделан с помощью искусственного интеллекта. Расскажите про идею. Как она пришла в голову? Почему именно искусственный интеллект?